Heftiger Regen Überschwemmungen in der Zentralschweiz In der Zentralschweiz hat es am Donnerstagabend wieder stark geregnet. Es gingen insgesamt über 90 Ereignismeldungen bei der Luzerner Polizei ein.

Aufgrund der starken Regenfälle gingen am Donnerstagabend über 90 Ereignismeldungen bei der Luzerner Polizei ein: Es traten Bäche über die Ufer, Strassen wurden überschwemmt und Wasser drang in Gebäude ein, wie die Luzerner Polizei am Freitagmorgen mitteilt. Insgesamt seien 22 Feuerwehren mit über 300 Personen im Einsatz gewesen. Meldungen über verletzte Personen gingen keine ein.

Auch in der Region Reiden hat es wieder Überschwemmungen gegeben. Insgesamt seien dort sieben Feuerwehren im Einsatz gewesen, bestätigt die Luzerner Polizei auf Anfrage von PilatusToday und Tele 1. Laut eines Augenzeugen soll es vor allem die Gemeinde Pfaffnau getroffen haben. Dort sei das Wasser zeitweise kniehoch über die Strasse geflossen. Keller und Garagen wurden überschwemmt.

Langnau bei Reiden um 20 Uhr. Video: Leserreporter

Video: PilatusToday

Für den Vierwaldstättersee und die Reuss vom See bis zur Mündung Kleine Emme hat der Bund eine Hochwassergefahrenmeldung der Stufe 3 (erhebliche Gefahr) verkündet. Man solle sich nicht in der Nähe der Gewässer aufhalten. Die Buvette Nordpol in der Stadt Luzern darf deshalb momentan auch nicht geöffnet sein, wie die Betreiber auf Instagram verkündeten.

Bild: Instagram Nordpol

Erst vor zwei Wochen sorgte ein Gewitter in der selben Region für überschwemmte Strassen und Fussballfelder. Auch die Badi wurde beschädigt.

Von Überschwemmungen betroffen war am Donnerstag auch der Kanton Schwyz: So gingen bei der Kantonspolizei Schwyz zwischen 17.45 und 21.45 Uhr aus dem ganzen Kantonsgebiet Notrufe aufgrund von überfluteten Strassen, Kellern und Tiefgaragen ein. Die Feuerwehr musste in die Ortschaften Altendorf, Bennau, Buttikon, Egg, Ried-Muotathal, Willerzell, Schwyz und Steinen ausrücken, wie es in einer Mitteilung vom Freitagmorgen heisst.

Im ganzen Kantonsgebiet kam es zu starken Regenfällen. Die Feuerwehren standen in den Gemeinden aufgrund von Wassereinsätzen, Verkehrsumleitungen und als Notfalltreffpunkt für Bürger im Einsatz. Wie die Kantonspolizei Uri am Freitagmorgen mitteilt, gibt es bisher keine Meldungen über Verletzte.

Am Donnerstagabend, kurz nach 20 Uhr, wurde in Seedorf der Hochwasseralarm der Reuss ausgelöst, worauf die Kantonspolizei Uri verschiedene Partnerorganisationen zur Bewältigung der Hochwasserlage aufbot. Aufgrund des steigenden Wasserpegels in der Reuss musste das Gebiet Reussdelta aus Sicherheitsgründen vorsorglich gesperrt werden. Dieses Gebiet konnte am Freitagmorgen ab 9 Uhr wieder freigegeben werden.

Aufgrund von starken Schneefällen wurden der Furka- und der Sustenpass über die Nacht gesperrt. Der Sustenpass konnte am Freitag um 7.30 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden, heisst es in der Mitteilung weiter. Auch der Furkapass konnte bereits teilgeöffnet werden und ist seit 8.20 Uhr von der Urner Seite her befahrbar.

Die starken Regenfälle der letzten Tage haben auch das Trassee der Dampfbahn Furka-Bergstrecke auf der Walliser Seite in Mitleidenschaft gezogen: Oberhalb Oberwald hat sich ein ganzer Hang gelöst und ist abgerutscht: Auf dem Trasse der Dampfbahn Furka-Bergstrecke liegen auf rund 80 Metern Gleis etwa drei Meter Schlamm und Geröll. Die Gemeinde Oberwald wurde teilweise überschwemmt. Die Dampfbahn Furka-Bergstrecke kann aufgrund der Unwetterschäden ihren Betrieb an diesem Wochenende vorerst nur auf der Strecke Realp-Furka aufrechterhalten. Auf diesem Streckenabschnitt verkehren mehrere Ersatzzüge. (red/stg)