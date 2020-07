Koi-Fische in Sörenberger Weiher ausgesetzt

Koi-Fische dezimieren in einem Weiher in Sörenberg den Froschlaichbestand. Alles halb so schlimm, heisst es bei der zuständigen Dienststelle. Trotzdem versucht man nun, den Teich wieder von den japanischen Fischen zu befreien.