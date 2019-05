Das Spring Bluegrass Festival Willisau ging zum letzten Mal über die Bühne Das Spring Bluegrass Festival Willisau ist Geschichte: Am Samstag hat im Wasserschloss Wyher in Ettiswil die 20. und letzte Austragung stattgefunden.

Die Band Jeff Scroggins & Colorado aus den USA am Bluegrass Festival. (Bild: Philipp Schmidli, Ettiswil, 25. Mai 2019)

(fi/std) Das Spring Bluegrass Festival Willisau ist Geschichte: Am Samstag hat im Wasserschloss Wyher in Ettiswil die 20. und letzte Austragung mit sieben Bands stattgefunden. Davon kamen vier aus Übersee. Rund 450 Liebhaber von Banjo, Mandoline & Co. haben der Dernière beigewohnt, wie OK-Präsident Bruno Steffen sagt.

Statt eines jährlichen Festivals wollen die Organisatoren nun mehrere kleinere Anlässe pro Jahr durchführen. Der erste steht bereits fest: Am 10. Dezember kommt das elfte Bluegrass Jamboree nach Willisau.