FCL hat den Mut wieder gefunden

Christian Schneuwly (31) und Christian Schwegler (34), die erfahrenen FCL-Profis, haben in ihren Karrieren schon einiges erlebt. Doch am Sonntag mussten beide unisono feststellen: «Ein solch schneller Rückstand und ein derart turbulenter Spielverlauf, – das ist auch für uns etwas Besonderes gewesen.» Der ultraschnelle Sion-Führungstreffer war für fast alle Anwesenden im Stadion und an den TV-Bildschirmen ein erstmals erlebtes Ereignis. Denn das Tor zum 1:0 erzielte Flügelspieler Ermir Lenjani schon nach zehn Sekunden! Damit schoss der albanische Internationale mit fussballerischen Wurzeln in St. Gallen den schnellsten Treffer in der Super-League-Geschichte, die seit 2003 besteht. «Murat Yakin hat uns gesagt, dass wir vom Anpfiff an loslegen sollen», erzählte Lenjani später. Seinen Rekord muss Lenjani jedoch teilen: 2015 war Sion-Stürmer Moussa Konaté (heute in der Ligue 1 bei Amiens) ebenfalls nach zehn Sekunden erfolgreich. Der Senegalese traf im Match gegen St. Gallen. (dw)