Rückreisewelle aus dem Süden: Schon am Sonntag lange Wartezeiten vor dem Gotthard

Für viele scheinen die Osterferien nur von kurzer Dauer gewesen zu sein. Schon am Nachmittag des Ostersonntags bildete sich vor dem südlichen Tor des Gotthards eine lange Blechlawine. Am frühen Sonntagabend war der Tunnel gar in beiden Richtungen gesperrt.