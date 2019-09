Stürmer Eleke wieder im FCL-Training

FCL setzt sich im Cup am Schluss souverän mit 4:0 gegen Wohlen durch

Der FC Luzern gewinnt in der 2. Runde des Schweizer Cups beim FC Wohlen 4:0. Erst in den letzten 15 Minuten erhöhen die Innerschweizer von 2:0 auf 4:0 - und stehen in den Achtelfinals.