Luzern Ansturm auf Coronatests und Impfungen Wegen der Zertifikatspflicht ist die Nachfrage nach Impf- und Testterminen im Kanton Luzern stark angestiegen. Zudem bekommt das Personal die angespannte Stimmung der Kundschaft zu spüren.

Wer sich auf Corona testen lassen will, braucht in diesen Tagen Geduld. Wegen der Zertifikatspflicht schnellt die Nachfrage nach Tests in die Höhe. Je nach Tageszeit und Ort gibt es online kaum freie Termine und die Warteschlange für spontan Entschlossene ist lang – vor allem am späteren Nachmittag, abends und am Wochenende. Auch bei einem Augenschein am Mittwochnachmittag im Covid-Test-Point auf der Luzerner Allmend sind alle Testboxen besetzt. Ohne Anmeldung heisst es: Warten! Wenn auch nicht lange. «Ich bin rasch drangekommen», sagt ein Mann, der gerade das Resultat erhalten hat. «Negativ», wie er betont.

Rein mit dem Stäbchen! Eine Mitarbeiterin nimmt einen Schnelltest vor im Covid-Test-Point in der Messe Luzern. Bild: Patrick Hürlimann (15. September 2021)

Drei Covid-Test-Points betreibt der Kanton Luzern zusammen mit dem Diagnostikunternehmen Synlab und der Zürich-Versicherung. In Luzern zum Beispiel zählte man am vergangenen Montag 362 Tests, eine Woche zuvor am Montag waren es noch 233 gewesen. In Schüpfheim hingegen ist es umgekehrt – letzten Montag zählte man 35 Tests, eine Woche zuvor 42.

Der Treppenaufgang zum Covid-Test-Point in der Messe Luzern. Bild: Patrick Hürlimann (15. September 2021)

Kurzfristig qualifiziertes Personal zu finden, sei schwierig

«Die Nachfrage ist generell sehr schwankend in den Test Points und variiert auch über den ganzen Tag», sagt David Dürr, Leiter der Dienststelle Gesundheit und Sport. Entsprechend sei die Verfügbarkeit von Terminen und somit die Warteschlange unterschiedlich lang – sowieso je nach Anbieter. Denn neben den drei Test Points bieten auch Apotheken oder etwa das Kantonsspital Tests an. Dürr sagt:

«Der Ansturm vor allem von Touristen ist enorm und stellt die Anbieter vor Herausforderungen.»

Kurzfristig zusätzliches qualifiziertes Personal zu finden, sei schwierig. «Wir gehen aber davon aus, dass die Nachfrage ab dem 1. Oktober drastisch nachlassen wird, weil die Tests dann kostenpflichtig werden.» Dies sofern der Bund diesen Plan nicht doch wieder kippt.

Apotheken-Personal ebenfalls «seit langem sehr belastet»

Karin Häfliger, Vorstandsmitglied des Luzerner Apotheker Vereins und Inhaberin der Sonnen Apotheke in Emmenbrücke, sagt:

«Kostenpflichtige Tests würden zu einer Entspannung führen, denn das Personal in den Apotheken ist ebenfalls seit langem sehr belastet.»

Leider sei die Änderung «sehr kurzfristig» beschlossen worden, «ich hätte mir eine längere Übergangsfrist gewünscht». Dazu kommt: Trotz Zusatzaufwand wegen der Tests müsse die Qualität im regulären Geschäft stimmen – dies alles unter einen Hut zu bringen, sei anspruchsvoll.

Mit Sorge beobachtet Häfliger ausserdem, dass die Stimmung in der Kundschaft bezüglich der Massnahmen «sehr unterschiedlich und zum Teil sehr angespannt» ist, da zu wenig Testmöglichkeiten bestehen. «Das bekommt auch unser Personal zu spüren.» Wie viele Tests die Apotheken in den vergangenen Tagen gesamthaft durchgeführt haben, kann sie nicht sagen. Häfliger:

«Was wir aber klar feststellen, ist, dass sich wieder deutlich mehr Leute über das Impfen erkundigen oder impfen lassen – auch bei uns in der Apotheke.»

Eine Mitarbeiterin bereitet den Schnelltest im Covid-Test-Point vor. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 15. September 2021)

Das sind die neusten Zahlen der beiden Impfzentren:

Tatsächlich zeigen die Anzahl Impf-Anmeldungen nach oben. Dies seit klar ist, dass die Zertifikatspflicht kommt. In Willisau haben sich beispielsweise am vergangenen Montag 344 Personen für die Impfung angemeldet, eine Woche zuvor, am 6. September, waren es 192. Auch in Luzern verzeichnete das Impfzentrum am letzten Montag 463 Anmeldungen, eine Woche zuvor waren es am Montag 338. Besonders viele Anmeldungen gab es am Mittwoch vor einer Woche: 445 in Willisau und sogar 952 in Luzern. Es war der Tag, an dem der Bundesrat die Einführung der Zertifikatspflicht bekannt gegeben hatte.

Tages-Durchschnitt Anzahl Impfungen pro Woche

Bei den Impfungen selber sieht die Situation etwas anders aus: So wurden in Willisau etwa am Mittwoch 379 Personen geimpft; eine Woche zuvor, am 8. September, waren es 465. In Luzern wurden am Mittwoch 590 Personen geimpft; eine Woche zuvor waren es 791. Wie viele Personen sich im Luzerner Kantonsspital, bei den Arztpraxen und in den Apotheken impfen oder auch testen liessen, weiss der Kanton nicht. Er hat auf diese Zahlen, die direkt von den Anbietern zum Bund fliessen, keinen Zugriff.

Luzerner Kantonsspital kann bis zu 800 Personen pro Tag impfen

Das Luzerner Kantonsspital (Luks) gibt keine detaillierten Zahlen bekannt. Die Medienstelle schreibt aber auf Anfrage:

«Seit Einführung der Zertifikatspflicht stellen wir eine zunehmende Nachfrage nach Impfungen fest. Wir haben unsere Kapazitäten bereits erhöht und sind wieder bei den 800 Impfungen pro Tag wie vor den Sommerferien.»

Die Testkapazitäten seien seit Beginn der Sommerferien ebenfalls erhöht worden, eine weitere Erhöhung am Luks ist gegenwärtig nicht geplant. «Wir beobachten die Lage aber aufmerksam», so die Medienstelle. Fürs Testen und Impfen seien weiterhin Termine für die nächsten Tage zu haben. «Für die Impfung empfehlen wir eine Voranmeldung, um Wartezeit zu vermeiden.»



Per Mittwoch sind gemessen an der Gesamtbevölkerung des Kantons Luzern 58,6 Prozent der Bevölkerung ein Mal geimpft und 50,8 Prozent zwei Mal. Auf die Frage, wie zufrieden die Dienststelle mit der Quote ist, sagt David Dürr:

«Das Gesundheits- und Sozialdepartement freut sich über jede Person, die sich für eine Impfung entscheidet.»