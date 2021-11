Modegeschäft Mitarbeiterinnen wollen die Marke Kofler retten Trotz Geschäftsaufgabe soll es künftig wieder ein Modegeschäft namens Kofler geben – an einem neuen Standort in der Altstadt mit neuer Trägerschaft. Die Initiantinnen benötigen aber noch finanzielle Unterstützung.

Ende Januar endet eine rund 170-jährige Firmengeschichte: Der Luzerner Modehändler Kofler schliesst sämtliche Filialen. Trotzdem soll der Name weiterleben. Drei Angestellte planen, eine neue Firma namens Kofler zu gründen und per September 2022 im Neubau an der Luzerner Kapellgasse 4 einen Laden zu eröffnen. Entsprechende Verhandlungen laufen bereits, sagt Sandra de Falco. Sie ist Leiterin der Kofler-Filiale an der Pilatusstrasse und hat sich mit ihren Kolleginnen Brigitte Bucheli und Monika Wicki zusammengeschlossen, um das neue Projekt zu lancieren.

Brigitte Bucheli, Sandra de Falco und Monika Wicki (von links) beim Gebäude an der Kapellgasse, wo sie eine neue Kofler-Filiale eröffnen wollen.

Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 23. November 2021)

«Als wir von der Schliessung erfuhren, waren wir bestürzt», sagt de Falco. Nicht nur, weil sie dadurch die Stelle verlieren. «Kofler ist ein Traditionsunternehmen. Die Geschäftsaufgabe ist ein Verlust für Luzern. Wir haben unzählige Reaktionen erhalten von Kundinnen, die die Schliessung bedauern. Darum haben wir in den letzten Wochen die Vision entwickelt, dass Kofler nicht sterben soll.»

Neue Firma hat organisatorisch nichts mit der bisherigen zu tun

Die drei Frauen betonen, dass sie eine neue Aktiengesellschaft gründen wollen, die organisatorisch nichts mit dem bisherigen Unternehmen zu tun hat. Sie hätten die Geschäftsleitung informiert, diese sei mit der Übertragung des Namens Kofler einverstanden, man befinde sich in gutem Einvernehmen. Übernehmen wollen de Falco, Bucheli und Wicki neben dem Namen auch die Philosophie. «Das heisst, die Kundinnen sollen sich wohlfühlen, die Mitarbeiterinnen sollen Zeit haben, auf deren Bedürfnisse einzugehen, wir wollen den Kontakt pflegen», sagt Bucheli. Auch die Lieferanten sollen grösstenteils dieselben bleiben, Gespräche hätten schon stattgefunden, das Interesse sei vorhanden. Bucheli bringt als bisherige Assistentin Einkauf bei Kofler entsprechende Erfahrungen mit.

Die Website wird neu koflermode.ch (bisher kofler.ch) lauten und soll Anfang Dezember online gehen. Die Kontaktaufnahme ist via info@koflermode.ch bereits vorher möglich. Die Seite ist zunächst dafür gedacht, das Projekt der Öffentlichkeit und auch bei Investoren sowie Sponsoren bekannt zu machen, denn auf solche sei man noch angewiesen. «Es ist ein langer Weg», sagt de Falco. Es sei ein Startkapital von rund einer Million Franken nötig. Besonders ins Geld gehen werde der Innenausbau des geplanten neuen Ladens. Bucheli:

«Es ist eine riesige Herausforderung. Doch für uns ist das Projekt eine Herzensangelegenheit, und wir glauben an unsere Chance.»

Das neue Lokal misst 760 Quadratmeter, verteilt auf zwei Etagen. Man rechne mit rund zehn bis 15 Mitarbeitenden. Die Räumlichkeiten wären kleiner als jene an der Pilatusstrasse, hätten aber doch eine gewisse Grösse. «Die braucht es, damit das Angebot den Ansprüchen unserer Kundinnen gerecht wird», sagt Bucheli. Nicht geplant ist ein Onlineshop.

«Unsere Kundin ist nicht die typische Onlinekundin, sondern schätzt den persönlichen Kontakt.»

Kofler lief es zuletzt aber nicht mehr gut. Was wäre künftig anders? «Kofler war mit mehreren Filialen zu gross für diese Nische. Mit nur einer Filiale wollen wir uns nun gezielt auf Kundinnen ausrichten, die solch ein Angebot suchen», sagt Bucheli. «Es ist ein Risiko, die Zeiten sind für die Branche nicht einfach. Doch ein kleines Geschäft, das mit viel Herzblut geführt wird und Qualität anbietet, kann Erfolg haben», fügt de Falco an.

Positive Signale der bisherigen Kofler-Leitung

Die bisherige Kofler-Leitung bestätigt, dass sie grundsätzlich bereit sei, den Namen für das neue Projekt zur Verfügung zu stellen. Das Konzept werde ihr noch unterbreitet, danach könne man definitiv entscheiden. Der Name könnte dann unentgeltlich für die nächsten fünf Jahre benutzt werden, so Verwaltungsratspräsident Olivier Bachmann:

«Wir begrüssen grundsätzlich das Engagement der Kofler-Mitarbeiterinnen und freuen uns, wenn Kofler ‹weiterleben› kann.»

Wichtig sei, dass die Philosophie von Kofler sich nicht grundlegend verändere.