Stadt Luzern Apothekergärtli bei der Ufschötti wird nachts gesperrt Die Stadt stellt das Areal auf dem Bootshallendach während der Sommerferien Kunstschaffenden als Open-Air-Atelier zur Verfügung. In der Nacht wird der Ort gesperrt.

Das sogenannte Apothekergärtli geniesst «einen zweifelhaften Ruf», wie die Stadt Luzern mitteilt. Bereits im vergangenen Sommer wurde die Fläche auf der Bootshalle bei der Ufschötti vorübergehend an den Wochenenden nachts gesperrt, weil es dort grössere Partys gab – mit den entsprechenden Lärmemissionen (wir berichteten). Auch dieses Jahr kam es vermehrt zu Menschenansammlungen und folglich zu Klagen aus der Nachbarschaft.

Künstler erhalten die Holzhütten vom Weihnachtsmarkt

Nun startet die Stadt das Projekt Kulturgärtli, um die Situation beim Apothekergärtli zu verbessern. Während der Sommerferien, also bis am 22. August, stehen dort Atelierflächen für Kunstschaffende kostenlos zur Verfügung. Zu diesem Zweck wurden am Freitag vier Holzhütten aufgestellt, die sonst an den Weihnachtsmärkten zum Einsatz kommen. Diese dienen als Materiallager oder als Verkaufsorte für die Produkte der Künstlerinnen und Künstler. Denkbar seien etwa gestalterische Arbeiten wie Malen, Zeichnen oder Schreibwerkstätten sowie darstellende Kunstformen.

Der Stadtluzerner Sicherheitsmanager Christian Wandeler (links) und IG-Kultur-Luzern-Geschäftsleiter Gianluca Pardini bei den Holzhütten im Apothekergärtli. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 9. Juli 2021)

Areal wird nachts bewacht

Das Areal ist von 8 bis 20 Uhr weiterhin öffentlich zugänglich. Nachts wird es aber gesperrt und von Einsatzkräften der LU-Sicherheitsdienst AG, die im Gebiet Ufschötti bereits mit der städtischen Truppe Sicherheit Intervention Prävention (SIP) zusammenarbeitet, bewacht. Die Nachtsperrung erfolgt nicht nur an Wochenenden. «Der Grund ist, dass wir die Hütten und die Materialien der Kunstschaffenden sichern wollen», sagt Christian Wandeler, Sicherheitsmanager der Stadt Luzern. «Aber auch die Verminderung des Lärms für die Nachbarschaft ist ein Faktor.»

Weiter sei das Apothekergärtli sicherheitstechnisch ein heikler Ort, weil er von aussen für Einsatzkräfte schlecht einsehbar ist. Dass es wegen der Nachtsperrung nun anderswo zu mehr kritischen Situationen kommt, ist aus Sicht der Stadt unwahrscheinlich. Wandeler:

«Wir haben mit den Sperrungen letztes Jahr gute Erfahrungen gemacht. Die Leute wechselten damals zur Ufschöttiwiese, wo es dank der besseren Durchmischung zu einer Beruhigung kam.»

Das Projekt Kulturgärtli soll eine «Win-win-Situation» erzeugen, so Wandeler. «Für Kunstschaffende ist der Raum knapp, sie erhalten nun zusätzliche Flächen. Und wir können die unbefriedigende Situation beim Apothekergärtli entschärfen.» Die Vermittlung der Flächen erfolgt via IG Kultur Luzern. Die Stadt ist auf die Organisation zugegangen, weil sie eine Nutzung für das Apothekergärtli anstrebte, sagt Wandeler. Dort hätten die Kunstschaffenden die Möglichkeit, «an einem spannenden Ort tätig zu sein und mit der interessierten Bevölkerung in Austausch zu kommen», heisst es in der Mitteilung der Stadt. Weiter soll das Projekt Kulturgärtli Erkenntnisse liefern für die geplante langfristige Aufwertung des linken Seeufers.

Wie gross die Nachfrage sein wird, ist noch unklar

Auch Gianluca Pardini, Geschäftsleiter der IG Kultur Luzern, spricht von einer «Win-win-Situation». «Die Raumdiskussion ist unter Kunstschaffenden schon lange präsent, es fehlen Ausstellungsräume und auch Ateliers.» Wie hoch die Nachfrage für einen Platz beim Apothekergärtli sein wird, könne er aber noch nicht abschätzen, die Anfrage der Stadt sei coronabedingt kurzfristig gekommen. Ob über die Sommerferien dauernd Kunstschaffende vor Ort sein werden, wird sich in den nächsten Tagen zeigen. «Es wird wohl viele spontane Ideen geben, welche das Kulturgärtli im Sommer beleben werden», sagt Pardini. Wer in den nächsten Tagen dieses bespielen wird, stehe noch nicht fest.