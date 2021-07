Stadt Luzern IG Kultur Luzern erwirkt zwei Corona-Testpoints Seit der Wiedereröffnung von Kulturbetrieben und Clubs hat der Andrang auf Tests stark zugenommen. Deshalb wird es am Wochenende zwei Testpoints in der Innenstadt geben.

Vor dem Clubbesuch ein Schnelltest: In der Stadt Luzern gibt es ein neues Testangebot. Bild: PD

Seit dem 26. Juni 2021 dürfen Kulturbetriebe und Clubs ohne Einschränkungen öffnen, sofern die Besucherinnen und Besucher über ein gültiges Covid-Zertifikat verfügen. Die Bar & Club Kommission und die IG Kultur Luzern erhielten aber laut einer Medienmitteilung die Rückmeldung, dass besonders das jüngere Publikum oft über kein Zertifikat verfügte, weil die Testkapazitäten im Stadtzentrum erschöpft seien. Dies vor allem auch durch die gestiegene Nachfrage durch Reise.

Da die Gespräche mit dem Kanton Luzern zur Behebung des Problems scheiterten, ergriff die IG Kultur Luzern deshalb zusammen mit der Bar & Club Kommission die Initiative und traf selbst Abklärungen für die Ausweitung der Testmöglichkeiten. Neu werden in einer Pilotphase von zwei Wochen jeweils Freitag und Samstag auf dem Bahnhofplatz in der Stadt Luzern Testpoints angeboten, diese sind vom frühen Nachmittag bis in den späten Abend hinein offen. Ab nächster Woche wird das Angebot voraussichtlich um einen Testpoint auf dem Theaterplatz erweitert.

Für den Antigen-Schnelltest wird keine Anmeldung erforderlich sein, das Covid-Zertifikat kann jeweils vor Ort ausgestellt werden. Die gesammelten Erfahrungen sollen nach der Pilotphase ausgewertet werden. (mha)