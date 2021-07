Stadt Luzern Corona-Kundgebung und Gegendemo: Die Polizei ist bereit, die Beteiligten treffen Massnahmen Ein Anlass von Coronamassnahmen-Skeptikern sowie eine Gegendemo sind für Samstag in der Stadt Luzern bewilligt. Verkehrsbehinderungen werden nur für kurze Zeit erwartet.

Während die Kundgebung der Coronamassnahmen-Skeptiker am Samstag um 14 Uhr mit einem Marsch vom Mühlenplatz Richtung Inseli in Bewegung gerät, handelt es sich bei der Gegendemo um eine Platzkundgebung. Christian Bertschi, Chef Kommunikation Luzerner Polizei: «Wenn die bewilligte Laufkundgebung die Strasse von der Hauptpost Richtung KKL zum Inseli überquert, kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen.» Halten sich die Demonstrierenden an die Auflagen, werde es voraussichtlich keine weiteren Behinderungen geben, so Bertschi und fügt an: «Wir sind vorbereitet und werden im Einsatz stehen.»

Maske: Empfehlung, nicht Pflicht

Als erwartete Teilnehmerzahl gibt das Aktionsbündnis Urkantone, das die Laufkundgebung organisiert, zwischen 1000 bis 3000 Personen an. Gemäss geltender Verordnung des Bundesamts für Gesundheit (BAG) wird im Freien keine Maskenpflicht gefordert. Sollte jedoch der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden können, so empfiehlt das BAG das Tragen einer Hygienemaske. Wie geht das Aktionsbündnis Urkantone mit dieser Empfehlung um? Dazu deren Sprecher Josef Ender:

«Jeder und jede soll selber Verantwortung übernehmen.»

Der Anlass des Aktionsbündnisses sieht am Samstag ab 15 Uhr auf dem Inseli sieben Redner vor; unter anderem Satiriker Andreas Thiel, Christoph Pfluger, Herausgeber der Zeitschrift «Zeitpunkt» und die beiden Co-Präsidenten der Freunde der Verfassung, Marion Russek und Werner Boxler. Der Anlass dauert bis 18 Uhr.

Am 12. Juni fand in Luzern bereits eine Kundgebung von Coronaskeptikern statt. Diese war nicht bewilligt. Bild: Philipp Schmidli

David Roth spricht auf dem Kurplatz

«Luzern ist bunt» ist Organisatorin der ebenfalls am Samstag geplanten Gegendemo. Diese Platzkundgebung findet auf dem Kurzplatz beim Musikpavillon statt. Vertreter Boris Rossi: «Luzern ist bunt ist ein Bündnis von diversen Gruppen. Mit dabei sind Feministischer Streik Luzern; SP, JUSO und Grüne Stadt Luzern und Seebrücke Schweiz - eine Gruppierung, die sich mit Menschen auf der Flucht solidarisiert.» Einer der Redner ist David Roth, Präsident SP Kanton Luzern.

Für das musikalische Rahmenprogramm sorge ein DJ, so Rossi weiter. Dieser Anlass dauert bis 16 Uhr. Die Organisatoren dieser Demo empfehlen, die Abstandsregel von 1,5 Metern einzuhalten und falls das nicht möglich ist, eine Hygienemaske zu tragen.

Stadt geht davon aus, dass Vereinbarungen eingehalten werden

Die Abteilung Stadtraum und Veranstaltungen der Stadt Luzern hat die beiden Kundgebungen bewilligt. Deren stellvertretender Leiter, Stefan Geisseler, geht davon aus, dass sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer an die Auflagen halten werden. Werde zum Beispiel die Kundgebungsroute nicht wie bewilligt eingehalten, stelle dies einen Verstoss dar und Sanktionen würden geprüft. Beide Organisationen seien Konzessionen bezüglich Standorte und Veranstaltungszeiten eingegangen, worauf die Bewilligungen erteilt werden konnten.

Geisseler konkretisiert: «Sollte sie sich nicht an die Abmachungen halten, werden verwaltungs- und oder strafrechtliche Massnahmen geprüft. Das machen wir immer, wenn gegen Auflagen oder die Bewilligungspflicht verstossen wird.» Bisher habe die Stadt über 20 Anzeigen im Zusammenhang mit Corona-Kundgebungen gemacht.