Allmend Luzern Unbelehrbare Leinenpflicht-Verweigerer bereiten Kopfzerbrechen Die Stadt erreicht einige Hundehalter nach wie vor nicht. Es gebe Tage, da halten sich fast alle an die Leinenpflicht und dann wiederum Tage, da sind nur wenige Hunde angeleint, so der zuständige Amtsleiter. Eine Option sei deshalb mehr Polizeikontrollen.

Wenn Herrchen und Frauchen mit ihrem Fido auf der Luzerner Allmend Gassi gehen, gehört der Vierbeiner an die Leine – ausgenommen ist einzig die Hundefreilaufzone in der Nähe des Armee-Ausbildungszentrums. Seit exakt vier Jahren ist die bereits vorher existierende Leinenpflicht klar signalisiert. Doch mit der Disziplin der Hündelerinnen und Hündeler hapert es nach wie vor. Da nützen auch zwei Plakataktionen nicht viel, die die Stadt seither lanciert hat.

«Seit wir damals Massnahmen ergriffen haben, um die Leinenpflicht durchzusetzen, hat sich die Situation zwar stark verbessert, doch mittlerweile stagniert das Ganze – gewisse Leute erreichen wir leider nicht», sagt Stefan Herfort, stellvertretender Leiter Umweltschutz bei der Stadt Luzern. Überhaupt sei es sehr unterschiedlich, das stelle er auf seinen Rundgängen selber fest. «Es gibt Tage, da halten sich fast alle an die Leinenpflicht und dann gibt es Tage, da sind nur wenige Hunde angeleint.»

Hier dürfen sich Vierbeiner amtlich bewilligt ohne Leine bewegen: Die Hundefreilaufzone auf der Luzerner Allmend. Bild: Nadia Schärli (13. 8. 2019)

Frustrierend sei dies nicht zuletzt für die Rangerinnen und Ranger. Jede(r) von ihnen patrouilliert ein bis zwei Stunden pro Woche auf der Allmend. Nicht nur, aber auch wegen der Leinenpflicht. Herfort sagt: «Es sind oft die gleichen Personen, die sich von den Rangern nichts sagen lassen und manchmal sogar noch unfreundliche Kommentare zurückgeben.» Deshalb werde man in den nächsten zwei bis drei Monaten zusammensitzen und über allfällige weitere Massnahmen diskutieren.

Verwarnungen gibt’s, Bussen hingegen bislang keine

«Eine Option ist, dass die Polizei öfter als bislang kontrolliert und Verwarnungen oder Bussen ausspricht», sagt Herfort im Wissen drum, dass deren Ressourcen eingeschränkt sind. Zu Verwarnungen sei es in der Vergangenheit schon gekommen, zu Bussen hingegen nicht. Helfen könnte möglicherweise auch der vermehrte Austausch mit der IG Hundewiese. Mit dieser steht die Stadt in losem Kontakt und hat stets ein offenes Ohr, etwa wenn das Gras in der Hundefreilaufzone gemäht werden müsste.

Diese Schilder zeigen, wo für Hunde kein Leinenzwang herrscht. Bild: Nadia Schärli (13. 8. 2019)

An den Rangerinnen und Rangern will die Stadt jedenfalls festhalten. «Ihre Anwesenheit bewährt sich sehr, auch wenn sie natürlich nicht rund um die Uhr präsent sein können», sagt Herfort. So melden diese unter anderem auch umgestürzte Bäume, Güsel am Boden oder sie informieren über «spannende Naturbeobachtungen». Rund ein Dutzend sind es, ein Grossteil davon ist seit dem Anfang vor vier Jahren dabei. Erst kürzlich seien zwei neue Personen eingestiegen. Laut Herfort dürfen sich aber weitere Interessierte gerne melden.

Generell nutzen immer mehr Menschen die Allmend als Erholungsraum. Ein Grund dafür ist die rege Bautätigkeit in Luzern-Süd. Trotzdem gehe es der Natur dank der häufigen und differenzierten Pflege sowie durch die Lenkungsmassnahmen gut, wie Herfort betont. So dürfen etwa bestimmte Gebiete gar nicht betreten werden, was recht gut befolgt werde. Er sagt: «Erst kürzlich haben Spezialisten eine neue, stark gefährdete Libellen-Art entdeckt – das zeigt, dass unser Naturerlebnisgebiet-Konzept erfolgreich ist.»