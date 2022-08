Waldbrandgefahr Luzern und Schwyz verhängen absolutes Feuerverbot Aufgrund der Trockenheit gilt in Luzern, Schwyz und Uri neu ein Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe. Eine Entspannung der Lage sei nicht in Sicht. In anderen Zentralschweizer Kantonen wird noch abgewartet.

Die Lage im Kanton Luzern ist angespannt. Die anhaltende Trockenheit der vergangenen Wochen ist dafür verantwortlich. Die vereinzelten Niederschläge hätten nicht zu einer Stagnation der Situation beizutragen vermocht, erklärt Miguel Zahner, Fachspezialist Schutzwald bei der Dienststelle Landwirtschaft und Wald, auf Anfrage.

Die besondere Stellung des Kanton Luzern als grösster Zentralschweizer Kanton sei ein Grund dafür, dass im Gegensatz zu einigen umliegenden Kantonen nun ein Feuerverbot in Wäldern habe ausgesprochen werden müssen. «Der Kanton verfügt sowohl über Voralpen- als auch über Mittellandgebiet. Das führt zu grossen Unterschieden zwischen den einzelnen Regionen.» Am Freitag habe es beispielsweise in Schüpfheim rund 25 Millimeter geregnet, während es in Dagmersellen nur sechs bis zehn Millimeter gewesen seien. Diese regional unterschiedlichen Regenmengen seien der Hauptgrund für das jetzige Handeln der Behörden, sagt Zahner.

«Im nördlichen Teil des Kantons reicht der gefallene Regen nicht – die Situation spitzt sich zu. Das Feuerverbot war die logische Konsequenz.»

Dieses Feuerverbot gilt nicht nur in Wäldern, sondern auch in Waldnähe. Konkret bis zu einem Abstand von 50 Metern ist es bis auf Widerruf nicht mehr erlaubt, ein Feuer zu entfachen. Auch in sämtlichen unbefestigten Feuerstellen und mit Einweggrills ist es auf dem ganzen Kantonsgebiet nicht mehr erlaubt,

In diesem Wald in Eschenbach brannte es in diesem Frühling. Bild: PD

Im Kanton Luzern gilt das Feuerverbot auch befestigten Grillstellen. Bild: PD