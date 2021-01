Wird der Luzerner Regierungsrat bald geimpft? Der Bundesrat liess sich bereits am Freitag gegen Corona impfen. Gut möglich, dass zehn Dosen bald für die Kantonsregierung verwendet werden. Denn: Die Exekutive soll handlungsfähig bleiben.

Der Impfstoff im Kanton Luzern ist knapp. Für den Januar stehen Stand letzte Woche noch 4500 Dosen zur Verfügung. Im Februar sollen nach heutigem Kenntnisstand 15'000 weitere Dosen nach Luzern geliefert werden. Das reicht nur für die Impfung eines Bruchteils der rund 410'000 Einwohner des Kantons – zumal eine Person zwei Dosen für eine erfolgreiche Impfung benötigt.

Der Luzerner Regierungsrat mit Maske.



Nadia Schaerli (Luzern, 15. Dezember 2020)

Gut möglich, dass zehn Dosen bald für die Kantonsregierung verwendet werden. «Eine baldige Impfung des Luzerner Regierungsrates ist ein Thema, um die Handlungsfähigkeit der Exekutive in der Pandemiekrise sicherzustellen», heisst es beim Kanton auf Anfrage.

Kritik am Bundesrat für frühe Impfung

Damit würde die Luzerner Regierung den Weg des Bundesrats gehen, der sich am vergangenen Freitag heimlich impfen liess. Das klandestine Vorgehen der nationalen Exekutive kam nicht überall gut an. Zumal zahlreiche hochgefährdete Personen nach wie vor auf eine Impfung warten. Anders macht es zum Beispiel der Kanton Zug. Dort werden die sieben Mitglieder des Regierungsrats gemäss der vom BAG festgelegten Impfstrategie und -reihenfolge geimpft, wie es auf Anfrage unserer Zeitung heisst.

Andere wichtige Amtsträger im Kanton Luzern – wie etwa der Chef des kantonalen Führungsstabs Vinzenz Graf – sollen anders als der Regierungsrat nicht vorzeitig geimpft werden. «Es ist nicht vorgesehen, systematisch Impfungen von Amtspersonen vorzunehmen», schreibt der Kanton auf eine entsprechende Anfrage.

Der Start für die Massenimpfungen im Impfzentrum auf der Luzerner Allmend ist für Dienstag vorgesehen. Bis Montagmittag haben sich 24'000 Luzernerinnen und Luzerner auf dem Onlineportal des Kantons für eine Impfung registriert. Am Freitag waren es erst 5200. Just am Montag kam es aber auch zu einer Panne beim Anmeldungstool. Zahlreiche Registrierte erhielten eine SMS, wonach ihre Daten verloren gegangen seien und sie sich neu anmelden müssten. Was dahinter steckt, ist zurzeit noch in Abklärung.

Contact-Tracer sind nicht im Homeoffice

Am Montag traten zudem die neuen Massnahmen des Bundesrats zur Pandemiebekämpfung in Kraft. Teil davon ist auch eine erweiterte Homeoffice-Pflicht. «Die Arbeitgeber sind verpflichtet, Homeoffice überall dort anzuordnen, wo dies aufgrund der Art der Aktivität möglich und mit verhältnismässigem Aufwand umsetzbar ist», heisst es in den entsprechenden Bestimmungen.

Das gilt allerdings nicht für das Luzerner Contact-Tracing – obwohl die Arbeit dort laut einem Informanten «ohne grosse Einschränkungen im Homeoffice ausführbar» sei. Der Kanton Luzern bestätigt Informationen unserer Zeitung, wonach die kantonalen Contact-Tracer trotz Homeoffice-Pflicht weiterhin ins Büro gehen. Beim Kanton heisst es dazu: «Die Vorgaben des Bundes und die Prozesse ändern sich sehr häufig (zum Beispiel aufgrund von Rückmeldungen aus Einzelfallabklärungen etc.). Daher sind im Arbeitsalltag regelmässig viele kurze Absprachen notwendig. Dies bedingt grundsätzlich eine Präsenz vor Ort. Die Schutzmassnahmen (Abstand, Hygienevorschriften) vor Ort werden befolgt.»

Andere Mitarbeiter der Verwaltung hingegen sind im Homeoffice. «Der Kanton Luzern als Arbeitgeber setzt die Homeoffice-Anordnung des Bundes konsequent um. Die Verwaltungsmitarbeitenden sind, soweit das möglich ist, nicht mehr im Büro», schreibt der Kanton. Laut den Angaben arbeiten zurzeit rund 80 Prozent der 6000 Kantonsangestellten von zu Hause aus. Bereits während der ersten Welle im Frühjahr arbeitete ein Grossteil der Verwaltung im Homeoffice. In Bereichen wie der Polizei oder in den Gefängnissen sei Homeoffice aber «teilweise nicht möglich oder gar nicht möglich».