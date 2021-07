Zeugenaufruf In Rothenburg ist ein Imbisswagen explodiert – eine Mitarbeiterin ist in Lebensgefahr Der Rettungshelikopter hat die lebensbedrohlich verletzte Frau ins Spital geflogen, eine weitere, erheblich verletzte Frau ist ebenfalls in Spitalpflege. Die Brandursache wird noch ermittelt.

Zwei Mitarbeiterinnen des Foodtrucks wurden bei der Explosion verletzt. Bild: Luzerner Polizei

In Rothenburg ist es am Donnerstagmittag um 12.15 Uhr an der Stationsstrasse in einem Imbisswagen zu einer Gasverpuffung gekommen. Diese Explosion führte zu einem Brand, schreibt die Luzerner Polizei in einer Mitteilung. Das Feuer hat den Imbisswagen vollständig zerstört.

Eine 54-jährige Frau wurde beim Brand lebensbedrohlich verletzt und mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen, eine 43-jährige Frau wurde mit erheblichen Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein Spital überführt. Beide sind Mitarbeiterinnen des Imbisswagens.

Die Brandermittler der Luzerner Polizei haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, steht in der Mitteilung. Nebst den Rettungsdiensten stand die Feuerwehr Rothenburg im Einsatz.

Der Wagen ist vollständig ausgebrannt. Bild: Luzerner Polizei

Die Luzerner Polizei bittet Personen, welche den Brandausbruch gefilmt oder fotografiert haben, sich bei ihr unter 041 248 81 17 zu melden. (lil/jwe)