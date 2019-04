8 Dinge, die Sie zu den Bombenanschlägen in Sri Lanka wissen müssen Am Ostersonntag wurden in Sri Lanka bei terroristisch motivierten Vergeltungsanschlägen auf Hotels und Kirchen mindestens 320 Menschen getötet, Hunderte weitere wurden verletzt.

1. Was ist passiert?

Am Ostersonntag wurde Sri Lanka von einer Serie von Bombenanschlägen erschüttert. Dabei mussten mindestens 320 Menschen ihr Leben lassen, über 500 weitere trugen Verletzungen davon. Die Selbstmordattentate zielten auf drei 5-Sterne-Hotels in der Hauptstadt Colombo und drei katholische Kirchen ab. Eine davon befindet sich ebenfalls in Colombo, eine im nahe gelegenen Küstenort Negombo und eine weitere an der Ostküste in Batticaloa. Die Anschläge wurden binnen kurzer Zeit verübt. Die Kirchen waren voll besetzt mit Gläubigen, die die Ostermesse feierten.

2. Wer sind die Opfer?

Die meisten Opfer stammen nach offiziellen Angaben aus Sri Lanka. Zu den Opfern zählen auch 37 Ausländer aus verschiedenen Staaten. Wie das EDA am Montagabend bestätigte, wurden zwei Schweizer Staatsangehörige getötet. Ein drittes Familienmitglied, das über zwei ausländische Nationalitäten verfügte, starb ebenfalls. Darüber hinaus fielen die Eltern einer in der Schweiz lebenden schweizerisch-srilankischen Familie den Anschlägen zum Opfer. Das EDA sei mit den Angehörigen in Kontakt und unterstütze sie im Rahmen des konsularischen Schutzes, teilte das Aussendepartement weiter mit.

Verwandte und Freunde beten an der Massenbeisetzung der Opfer, welche in der Katuwapitiya-Kirche in Colombo ums Leben kamen. (Bild: Pushpa Kumara/EPA)

3. Wer sind die Täter?

Nach Einschätzungen der srilankischen Regierung habe eine extremistische Islamistengruppe mit Verbindungen zur Gruppe National Thowheeth Jamaath die Anschläge verübt, sagte Vize-Verteidigungsminister Ruwan Wijewardene am Dienstag im Parlament des Inselstaates. Insgesamt hätten sich sieben sri-lankische Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt. Die Regierung ist überzeugt, dass die Täter Hilfe aus dem Ausland gehabt haben müssen. «Wir glauben nicht, dass diese Angriffe von einer Gruppe von Menschen verübt wurden, die auf dieses Land begrenzt waren», sagte Kabinettssprecher Rajitha Senaratne. «Es gab ein internationales Netzwerk, ohne das diese Angriffe nicht gelungen wären.»

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat die Anschlagsserie in Sri Lanka für sich reklamiert. Das IS-Sprachrohr Amaq berichtete am Dienstag in den sozialen Netzwerken, dass die Angreifer, die die Attacken auf «Bürger der Koalition und die christliche Gemeinschaft» durchgeführt haben, Kämpfer des Islamischen Staates gewesen seien.

Mit «Bürgern der Koalition» bezeichnet der IS Staatsbürger von Ländern, die der internationalen Anti-IS-Koalition angehören, die die Terrormiliz in Syrien und im Irak bekämpft. Die Echtheit der Bekennernachricht liess sich zunächst nicht unabhängig prüfen.

4. Was ist das Motiv?

Nach ersten Erkenntnissen der Regierung waren die Anschläge in Sri Lanka als Vergeltung der Terroranschläge auf zwei Moscheen im neuseeländischen Christchurch gedacht, wie Wijewardene am Dienstag weiter mitteilte. Rachegelüste und Hass, nicht Religion, hätten die Täter motiviert. Bisher wurden 42 Menschen in Gewahrsam genommen und mehr als 20 Häuser durchsucht. Islamistische Terrorangriffe hatte es bisher auf Sri Lanka nicht gegeben.

5. Wie war das möglich?

Das ist noch unklar. Vor den Attacken hatte es Hinweise auf Anschlagspläne der Gruppe NTJ gegeben. Erste Informationen über mögliche Anschläge auf Kirchen und Touristenziele hätten der Polizei bereits am 4. April vorgelegen, sagte Senaratne. Auch dem Geheimdienst Sri Lankas hätten Hinweise auf einen möglichen Anschlag vorgelegen. Es müsse untersucht werden, warum keine entsprechenden Massnahmen ergriffen worden seien, sagte der Premierminister Sri Lankas am Montag.

6. Wie reagiert die Regierung?

Nach den Anschlägen hatten die Behörden Mühe, die Lage in den Griff zu bekommen. Sie verhängten am Sonntag und Montag eine nächtliche Ausgangssperre und liessen die Online-Netzwerke sperren, um die Verbreitung von Falschnachrichten und Gerüchten zu verhindern. In der Nacht auf Dienstag hatte erneut eine Ausgangssperre gegolten. Präsident Maithripala Sirisena hat am Montag den Ausnahmezustand ausgerufen. Dies im Interesse der öffentlichen Sicherheit, der Wahrung der öffentlichen Ordnung und zur Sicherung der Versorgung der Bevölkerung mit Waren und Dienstleistungen, hiess es in einer Erklärung des Präsidenten. Die Sicherheitskräfte sollen seinem Büro zufolge weitreichende Befugnisse erhalten, darunter fallen etwa Hausdurchsuchungen ohne gerichtliche Erlaubnis und Verhaftungen ohne Haftbefehl.

7. Wie geht es jetzt weiter?

Präsident Maithripala Sirisena berief ein dreiköpfiges Team ein, das die Anschlagsserie untersuchen und in zwei Wochen einen ersten Bericht vorlegen soll. Die internationale Polizeiorganisation Interpol kündigte an, Spezialisten mit Expertise in den Bereichen Tatortuntersuchung, Sprengstoff, Terrorismusbekämpfung und Opferidentifizierung zu entsenden. In einer Mitteilung von Interpol vom Montag hiess es, dass bereits die Datenbank gestohlener und verloren gegangener Reisedokumente überprüft werde. So sollen mögliche Verbindungen und internationale Spuren ermittelt werden.

8. Wie sicher ist Sri Lanka?

