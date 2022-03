Ukraine-Krieg Ukrainischer Botschafter in Bern: «99 Prozent der Geflüchteten warten nur darauf, wieder nach Hause zurückkehren zu können» Artem Rybchenko, Selenskis Mann in Bern, warnt vor vorschnellem Wegschauen – und hat eine klare Forderung an die Schweiz.

Dankbar für die Hilfe der Schweiz: Artem Rybchenko. Bild: Samuel Schumacher

Gelbe Tulpen stehen auf dem Steinmäuerchen vor der ukrainischen Botschaft, auf dem Boden Kerzen, daneben ein Brief: «Lieber Herr Putin, bitte stoppen Sie die Gewalt.» Von der Fassade des Botschaftsgebäudes im Berner Museumsquartier hängt eine Fahne mit der Aufschrift «Hands Off Ukraine» («Hände weg von der Ukraine»).

Doch der Ruf nach Frieden verhallt bislang ungehört in den russischen Weiten. Seit genau einem Monat führen Wladimir Putins Truppen einen brutalen Krieg gegen ukrainische Städte, bombardieren Zivilisten, schiessen auf fliehende Familien, nehmen Wohnblöcke ins Visier ihrer Panzer. 121 Kinder haben die russischen Soldaten laut der ukra­inischen Regierung seit dem 24. Februar getötet, mehr als 1000 Zivilisten kamen ums Leben. 10 Millionen Menschen mussten aus ihren Wohnungen und Häusern fliehen.

«Das ist Terrorismus», sagt Artem Rybchenko, Botschafter der Ukraine in der Schweiz. Er hat ein paar Journalisten in den Vorgarten der Botschaft geladen, um einen Monat nach Kriegsbeginn Bilanz zu ziehen. Rybchenko ist den Tränen nahe, als er von den Bomben auf die Schulen in seiner Heimat erzählt. «Es geht hier nicht nur um die Ukraine, es geht um Europa, es geht um die ganze Welt», sagt der 38-jährige Diplomat.

«Heute zerstört Putin unsere Kindergärten und Krankenhäuser. Morgen könnte er den ganzen Kontinent terrorisieren.»

«Hände weg von der Ukraine»: Dieses Transparent prangt seit kurzem am Balkon der ukrainischen Botschaft in Bern. Samuel Schumacher

Rybchenko hat den Eindruck, dass viele Menschen in Europa noch nicht ganz realisiert haben, was da inmitten des Kontinents gerade passiert: «Das ist kein Film, das ist bittere Realität. Wir müssen handeln, und zwar schnell», sagt Rybchenko. Immer wieder gäbe es Angriffe auf ukrainische Atomkraftwerke. «Die sind keine 2000 Kilometer von hier entfernt. Wenn’s schiefläuft, dann müssen wir in der Schweiz plötzlich auf guten Wind hoffen, um der Katastrophe zu entkommen.»

Russische Staatsbürger wollen den ukrainischen Pass

Seine beiden kleinen Töchter sieht Rybchenko seit einem Monat kaum noch. Rund um die Uhr koordiniert er, telefoniert mit Bundesräten und diskutiert mit den Russen, die täglich vor seiner Botschaft auftauchen und sich erkundigen, was sie tun müssen, um die ukrainische Staatsbürgerschaft zu erlangen.

«Am schlimmsten aber sind jene Momente, wenn mein Telefon klingelt und auf dem Display eine ukrainische Nummer erscheint. Dann getraue ich mich jeweils fast nicht, ranzugehen.»

Seine Eltern, seine Schwester, seine Freunde: Alle sind noch in der Ukraine. Jeder Anruf aus der Heimat könnte schlimme Nachrichten bedeuten.

Was Rybchenko jetzt von der Schweiz fordert

Rund 12'000 seiner Landsleute sind seit Ausbruch des Krieges bereits in die Schweiz geflohen. «Ich möchte allen Schweizer Familien danken, die Ukrainerinnen und Ukrainer aufgenommen haben. Auch für sie bedeutet das eine Veränderung ihres Alltags», sagt Rybchenko. «Und ich garantiere ihnen: 99 Prozent der ukrainischen Flüchtlinge, die in die Schweiz kommen, warten nur darauf, wieder nach Hause zurückkehren zu können. Sobald es Frieden gibt, wollen alle zurück. Auch wenn vieles zerstört ist: Die Ukraine bleibt ihr Heimatland.»

Ein Demonstrant zeigt bei einer Protestaktion in Lausanne ganz deutlich, was er von Putin und dessen Krieg gegen die Ukraine hält. Keystone

Eine Forderung an die Schweiz aber hat Artem Rybchenko noch – und er formuliert sie an diesem sonnigen Vormittag im Berner Vorgarten klar und deutlich: «Wir brauchen Schutzwesten und Helme, um unsere Kinder, unsere Feuerwehrmänner und Zivilistinnen zu schützen.» Die Schweiz blockiert den Export dieser sogenannten «Dual Use»-Güter in die Ukraine, weil sie sowohl für zivile als auch für militärische Zwecke genutzt werden könnten. «In Friedenszeiten kann ich das verstehen», sagt Rybchenko. «Aber wir haben Krieg. Menschen sterben. Mit diesen Materialien können wir sie retten. Wir haben keine Zeit für Bürokratie.»