Äthiopien Friedensnobelpreisträger und «Demokratie-Bringer» Abiy Ahmed verschiebt Wahlen erneut – wegen Krieg im eigenen Land Kriegsverbrechen, ethnische Säuberungen und Menschenrechtsverletzungen in der Region Tigray: Der äthiopische Premierminister Abiy Ahmed wurde wohl falsch eingeschätzt.

Der äthiopische Premierminister Abiy Ahmed (hier bei einer Pressekonferenz in der Hauptstadt Addis Ababa) galt als progressiver Politiker, der Land und Region Frieden und Demokratie bringen sollte. Bild: Minasse Wondimu Hailu/Keystone

Bereits zum zweiten Mal innert knapp zwei Jahren, verschiebt die äthiopische Zentralregierung in Addis Ababa die nationalen Gesamterneuerungswahlen. Während 2020 die Corona-Pandemie als Grund angegeben wurde, erklärte Premierminister Abiy Ahmed in der vergangenen Woche, der Konflikt in der Tigray-Region in Äthiopien lasse sichere und faire Wahlen nicht zu.

Die Gesamterneuerungswahlen währen daher so wichtig, als dass diese die erste richtige Bilanz für die aktuelle Regierung unter dem progressiven Premierminister währen. Seit dieser am 2. April 2018 an die Macht kam, trieb er umfangreiche Friedens-, Reform- und Demokratisierungs-Schritte voran – nicht nur im eigenen Land, sondern auch mit den benachbarten Staaten Sudan und Eritrea.

Mit letzterem Staat hat Ahmed 2019 nach einem jahrzehntelangen Krieg ein Friedensabkommen geschlossen und dann dem Sudan zu einem politischen Wandel verholfen, der wohl in die Geschichtsbücher eingehen wird. Aufmerksamkeit erreichte der Äthiopier im Sommer 2019 zudem damit, dass er in seinem Land 354 Millionen Bäume pflanzen liess. Dies mit dem erklärten Ziel, dass die Aufforstung Verwüstung und Klimawandel entgegen wirken soll.

Der 45-jährige Premierminister Ahmed galt daher lange als Hoffnungsträger am sonst so am krisengebeutelten Horn von Afrika. Der 1976 in Beshasha in Zentral-Äthiopien geborene Politiker diente bei den Streitkräften und war unter anderem Teil der UN-Friedensmission in Ruanda.

Vom Friedensnobelpreisträger zum Kriegsfürsten?

Er ist ist ein afrikanischer Politiker, der viele Menschen zuerst überrascht hat – Äthiopien wurde jahrelang mit harter und diktatorischer Hand geführt: Oppositionsarbeit und Pressefreiheit waren eingeschränkt, Demonstrationen wurden mit der ganzen Gewalt des Regimes und der Armee unterdrückt.

Sein zu Beginn progressiver Kurs führte zu fast überschwänglicher Beliebtheit bei der jungen Generation in Äthiopien, die mit schon fast euphorischer Begeisterung auf den Wandel reagierten, der sich im Land abzeichnete. Doch das änderte sich schnell, als Ahmed damit begann, die Tigray People’s Liberation Front (TPLF), welche die äthiopische Politik drei Jahrzehnte lang dominierte, in ihr Herkunftsgebiet, die Region Tigray, zurückzudrängen.

Abiy Ahmed, Gewinner des Friedensnobelpreis 2019:

11 Bilder 11 Bilder Abiy Ahmed, Ministerpräsident von Äthiopien. Keystone

Im Herbst 2020 kam es zum Krieg zwischen Regierungstruppen und der TPLF. Ahmed beorderte Tausende Soldaten in die Region. Mittlerweile ist der Konflikt in der Region Tigray die schwerste politische Krise in Äthiopien seit dem Ende des Bürgerkrieges 1991. Hunderttausende Zivilisten wurden vertrieben und Zehntausende getötet, berichten UNO-Mitarbeiter vor Ort.

Bevölkerung ist geteilter Meinung über Konflikt

Das US-Aussenministerium erklärte Ende letzten Jahres, der Konflikt würde gegen Menschenrechte verstossen und es lägen klare Beweise für Genozid, Kriegsverbrechen und ethnische Säuberungen von Seiten der Regierung vor. Die USA forderten die beiden Parteien zur sofortigen Einstellung der Kriegshandlungen auf.

Mit Spannung wurden daher im vergangenen Jahr die Wahlen erwartet. Denn während Ahmeds Kurs international für viel Kritik sorgte, sah die Wahrnehmung des Konflikts in Äthiopien anders aus – abhängig davon, wen man fragte: In der Hauptstadt und den urbanen Gebieten begrüssten viele die harte Hand der Regierung, in der betroffenen Region Tigray selbst war klar, dass die Menschen traumatisiert waren und von «ethnischer Säuberung» sprachen. Doch das Coronavirus verunmöglichte die bevorstehenden Wahlen und diese wurden um ein Jahr, auf den 5. Juni 2021 verschoben.

Nun, wenige Wochen vor eben diesen Wahlen, wurden sie erneut verschoben. Der Konflikt in der Region Tigray, welchen die Regierung eigentlich Ende 2020 als beendet erklärte, mache es unmöglich, sichere Wahlen abzuhalten, erklärte der Leiter der nationalen Wahlbehörde Birtukan Mideksa am Samstag in Addis Ababa. Ein Ersatzdatum nannte die Regierung dieses Mal jedoch nicht.

Man gehe davon aus, dass die Wahlen um mindestens drei Wochen verschoben werden müssen, um das Personal auf den Wahltag vorbereiten zu können und Abstimmungsinformationen adäquat zusammenstellen zu können.

Abiy Ahmed wurde wohl falsch eingeschätzt

Ein neues Datum werde zu gegebener Zeit bekannt gegeben. US-Aussenminister Anthony Blinken erklärte kurz darauf am Samstag, die USA seien «zutiefst besorgt darüber» und würden die «immer vermehrt eintreffenden Berichte über Kriegsverbrechen und blockierte humanitäre Lieferungen in der Region Tigray auch im Hinblick auf die verschobenen aber bevorstehenden Wahlen mit ernsthafter Besorgnis Kenntnis nehmen».

Blinken rief die Regierung unter Ahmed dazu auf, für Frieden in der Region Tigray zu sorgen, den Armee-Einsatz zu beenden und für faire, freie und gerechte Wahlen in der 5.2 Millionen Einwohner zählenden Region und im ganzen restlichen Land zu sorgen. Man würde eindeutige Schritte von Seiten der Regierung erwarten, um dem Land und seiner Bevölkerung Frieden und Demokratie zu bringen – so wie er es bei seinem Amtsantritt versprochen hatte und er dafür auch mit dem Friedensnobelpreis geehrt wurde.

«Zwar muss sich die Wirkung vieler seiner Taten in der Zukunft erst noch zeigen – doch Frieden und Demokratie sind unter Ahmed nicht nur eine Zukunftsvision, sondern eine greifbare Möglichkeit. Der progressive, moderne Ahmed und sein Friedensnobelpreis sind Zeichen nach Afrika und seine Politiker», schrieb diese Zeitung im Oktober 2019.

Nun, gut anderthalb Jahre später, sieht das Fazit, das man über Ahmed ziehen könnte, anders aus. Der Friedens- und Demokratisierungsprozess zu Beginn seiner Amtsdauer währten nur kurz und aus einem eigentlich stabilen Staat auf einem instabilen Kontinent wurde ein Krisengebiet. Und je länger der Konflikt in der Region Tigray andauert, desto mehr Menschenleben wird er fordern. Und es besteht die Gefahr, dass unter Friedensnobelpreisträger Abiy Ahmed aus dem Konflikt ein Bürgerkrieg werden könnte. Der Westen und wohl auch viele Äthiopier haben Abiy Ahmed wohl falsch eingeschätzt.