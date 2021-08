Afghanistan «Die Angst ist unbegründet»: Taliban geben erstes Fernsehinterview seit der Machtübernahme – Unklarheit zu Frauenrechten Der Fernsehsender Al Dschasira hat am Sonntag das erste Interview mit einem ranghohen Funktionär der Taliban ausgestrahlt - und seinen Ruf als Propagandaorgan der Islamisten einmal mehr bestätigt.

Taliban-Sprecher Abdul Qahar Balkhi bei seinem ersten Fernsehinterview mit Al Dschasira. Screenshot: Al Dschasira

«Nach unser Generalamnestie sind Angst und Hysterie in Afghanistan unbegründet», lautete die Botschaft, mit der sich die afghanischen Fundamentalisten an die internationale Staatengemeinschaft wandten.

Für ihr erstes Interview nach der Machtergreifung vor einer Woche mit dem katarischen Sender hatten die Taliban einen englisch-sprechenden Funktionär ausgewählt. Mit seiner weichen Stimme sollte Abdul Qahar Balkhi Ängste zerstreuen.

Dennoch fällt es schwer, dem Islamisten sein «Bedauern» darüber abzunehmen, dass «so viele Menschen gegenwärtig zum Flughafen eilen». Eine gewisse Hoffnung auf Entspannung am Airport von Kabul, wo am Sonntag sieben Menschen bei einer Massenpanik ums Leben kamen, macht dagegen seine Aussage, dass die Taliban «in engem Kontakt mit den US-Streitkräften» stünden.

Auf Zusatzfragen wurde verzichtet

Eigentlich hätten die Taliban Kabul «gar nicht so schnell übernehmen wollen», behauptet Balkhi. Nach dem schnellen Kollaps der alten Regierung sei man jedoch zu einer raschen Intervention gezwungen worden. Keine klare Aussage trifft der Funktionär über die Rechte der afghanischen Frauen. Diese müssten in innerafghanischen Konsultationen, an denen offenbar auch Mitglieder der alten Regierung teilnehmen sollen, noch «abgeklärt werden».

Übergriffe auf Frauen würde künftig aber nicht (mehr) geben. Die Taliban würden «die Ersten sein», die Mitglieder, «die in solche Dinge verwickelt sind, strafrechtlich zu verfolgen», erklärt Balkhi emotionslos. Auf Nach- oder Zusatzfragen, welche sich mehrfach angeboten hätten, verzichtete Al Dschasira in seinem «Exklusiv-Interview». Der Sender bestätigte damit einmal mehr seinen Ruf, eine Propagandaplattform der Taliban zu sein. (wra)