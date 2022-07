Amerika Biden will die schwarze Spitzensportlerin Brittney Griner nach Hause bringen – auch wenn der US-Präsident im Gegenzug einen Waffenhändler freilassen müsste Aussenminister Antony Blinken bestätigt erstmals, dass Washington mit Moskau über einen Gefangenenaustausch verhandeln möchte. Doch bisher reagiert der Kreml kühl auf das Angebot der Amerikaner.

Die amerikanische Spitzensporterlin Brittney Griner am Mittwoch in einem Gerichtssaal in der Nähe von Moskau. Alexander Zemlianichenko / AP

Ein amerikanischer Geheimdienstchef nannte ihn kürzlich einen «widerlichen Menschen». Doch nun könnte Viktor Bout, ein russischer Waffenschieber mit dem Beinamen «Händler des Todes», der Schlüssel für die Lösung einer Krise sein, die das Verhältnis zwischen Washington und Moskau derzeit stark belastet.

Erstmals bestätigte der amerikanische Aussenminister Antony Blinken am Mittwoch öffentlich, dass die Regierung von Präsident Joe Biden dem Kreml ein «substanzielles Angebot» unterbreitet habe, um die in Russland festgehaltenen Spitzensportlerin Brittney Griner und den ehemaligen Berufsmilitär Paul Whelan freizubekommen.

The United States has made ‘a substantial offer’ to Moscow to bring home U.S. citizens WNBA star Brittney Griner and former U.S. Marine Paul Whelan, who are detained in Russia, Secretary of State Antony Blinken said https://t.co/yV96GD140P pic.twitter.com/U2fNs1JS79 — Reuters (@Reuters) July 27, 2022

Und obwohl Blinken nicht ausführte, wie denn dieser Vorschlag im Detail aussieht, sickerte umgehend durch, dass Bout ein Teil des Tauschhandels sein solle. Der 1967 in der damaligen Sowjetunion geborene Waffenhändler sitzt seit 2012 eine langjährige Haftstrafe in einem bundesstaatlichen Gefängnis in Marion (Indiana) ab; laut den Angaben des Justizministeriums in Washington wird der Häftling mit der Nummer 91641-054 frühestens im August 2029 in die Freiheit entlassen.

Griner wird in Russland der Prozess gemacht

Unklar ist, warum Blinken sich ausgerechnet jetzt dazu entschied, diesen höchst delikaten Vorschlag zum Austausch prominenter Gefangenen publik zu machen. Denn angeblich wurde das Angebot der Regierung Biden, übrigens gegen recht heftigen internen Widerstand, den Russen bereits vor «einigen Wochen», wohl noch im Juni, unterbreitet. Und der Kreml soll kühl auf die Idee reagiert haben, obwohl die Freilassung von Bout schon lange recht weit oben auf der Prioritätenliste des russischen Präsidenten Wladimir Putin steht.

Griner, 31 Jahre alt und eine der besten Basketballspielerinnen Amerikas, wird derzeit in einem Vorort von Moskau der Prozess gemacht. Sie steht vor Gericht, weil in ihrem Gepäck bei ihrer Einreise nach Russland im Februar 2022 eine geringe Menge von Cannabis gefunden wurden. Damit verstiess sich gegen die notorisch harten russischen Drogengesetze. Griner erklärte sich an einem früheren Verhandlungstag für schuldig, bezeichnete ihren Übertritt am Mittwoch aber als Versehen. (Das Verfahren gegen sie wird wohl erst im August abgeschlossen.)

Whelan wiederum, 52 Jahre alt, wird seit dreieinhalb Jahren in Russland festgehalten. Der ehemalige Marineinfanterist solle in Moskau spioniert haben, lautet der (konstruiert wirkende) Vorwurf der russischen Behörden. Whelan sitzt in einem Gefangenenlager fest; angeblich ist seine Gesundheit angeschlagen.

Blinken kündigte am Mittwoch an, dass er in den nächsten Tagen mit seinem russischen Aussenminister Sergei Lawrow telefonieren werde. Er hoffe, dass die Unterredung mit Lawrow die Suche nach einer Lösung beschleunigen werde, sagte der US-Aussenminister. Es wäre dies das erste direkte Gespräch zwischen den beiden Chefdiplomaten seit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges.

Biden steht unter grossem Druck, die beiden US-Bürger bald nach Hause zu bringen. Allerdings gibt es auch Stimmen, die einem Gefangenenaustausch kritisch gegenüberstehen. Sie stellen sich auf den Standpunkt, dass sich Washington erpressbar mache, wenn es Russland gelinge, einen notorischen Kriminellen freizupressen.