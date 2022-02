Amerika Zuerst baute er Trump auf, dann sägte er an seinem Stuhl: Nun ist der einflussreiche CNN-Chef Jeff Zucker über eine «einvernehmliche Beziehung» gestürzt Überraschung in der amerikanischen Medienwelt: Jeff Zucker, der langjährige Chef des amerikanischen Nachrichtensenders CNN, hat am Mittwoch seinen Rücktritt eingereicht — weil er es versäumt hatte, intern eine Affäre mit einer Kollegin bekannt zu geben.

Jeff Zucker, Chef des Nachrichtensenders CNN, reichte am Mittwoch seinen Rücktritt ein. Jason Mendez / AP

Für die einen war Jeff Zucker eine Lichtgestalt: Der Mann, der dem etwas behäbigen Nachrichtensender CNN wieder Leben eingehaucht hatte und den Sender während der Präsidentschaft von Donald Trump zum Sprachrohr des Widerstandes gemacht hatte. Für die anderen war er ein Manager ohne Seele, war es doch letztlich Zucker, der Trump überhaupt eine zweite Karriere als Entertainer und Politiker ermöglicht hatte.

Am Mittwoch aber schockte der 56 Jahre alte Manager, der seit 2013 an der Spitze von CNN gestanden war, mit seinem Rücktritt die gesamte amerikanische Medienwelt. In einer schriftlichen Stellungnahme gab Zucker bekannt, dass er den richtigen Zeitpunkt verpasst habe, eine «einvernehmliche Beziehung» mit einer engen Kollegin auf der Chefetage des Nachrichtensenders bekannt zu geben. Das sei falsch gewesen und er habe damit gegen interne Richtlinien verstossen; deshalb gab der geschiedene Familienvater seinen Rücktritt bekannt. Sein Vorgesetzter, der Geschäftsführer von Warner Media, akzeptierte diesen Schritt und dankte Zucker in einer knappen Mitteilung für seine Verdienste.

Bei der Frau, mit der Zucker eine Affäre hatte, handelte es sich um Allison Gollust, der Marketingchefin des Nachrichtensenders, wie der CNN-Medienreporter Brian Stelter berichtete. Auch sie äusserte in einer internen Mitteilung ihr Bedauern darüber, dass sie ihre Beziehung nicht rechtzeitig publik gemacht habe. Im Gegensatz zu Zucker allerdings will Gollust, die seit mehr als 20 Jahren mit dem ehemaligen CNN-Chef befreundet ist, dem Nachrichtensender treu bleiben.

Zucker baute Trump auf, bevor CNN zur Speerspitze der «Resistance» wurde

Zucker stürzte, so berichteten amerikanische Medienjournalisten, über einen seiner grössten Stars: Chris Cuomo. Der Moderator, Bruder des tief gefallenen ehemaligen New Yorker Gouverneurs Andrew Cuomo, musste den Nachrichtensender im vorigen Dezember Knall auf Fall verlassen — nachdem sich herausgestellt hatte, dass Chris seinen Vorgesetzten nicht die Wahrheit über regelmässige Kontakte zu seinem Bruder Andrew gesagt hatte.

Im Zuge dieser internen Untersuchung sollen die Anwälte Cuomos den CNN-Chef als Heuchler bezeichnet haben, weil auch er nicht vollständig Auskunft über allfällige Interessenkonflikte gegeben habe, meldete die Washingtoner Insider-Postille «Politico». (Pikantes Detail am Rande: Vor neun Jahren arbeitete Gollust einige Monate lang als Kommunikationschefin für den damaligen New Yorker Gouverneur. Sein Name? Andrew Cuomo.)

Die beiden Cuomos, deren Vater eine Lichtgestalt der Demokratischen Partei war, gehörten während der Präsidentschaft Trump zu den schärfsten Kritiker des ehemaligen Geschäftsmanns. Dass Zucker den Cuomo-Brüder regelmässig eine Plattform bot, brachte Trump schier zur Weissglut. Hinzu kam, dass der Präsident den ehemaligen Geschäftspartner bereits vor Beginn der Covid-Pandemie beschuldigt hatte, die Medienberichterstattung über die Arbeit seiner Regierung zu verzerren. Im Gegenzug versuchte das Weisse Haus deshalb, CNN geschäftlich das Leben schwer zu machen.

Dabei hatte Zucker doch beim epischen Aufstieg Trumps eine zentrale Rolle gespielt. So entschied sich CNN im Wahlkampf 2016, zum Ärger der Mitbewerber fast sämtliche Wahlkampfauftritte des Neo-Politikers live zu übertragen. Und: 2003 war Zucker, damals Chef der Unterhaltungsabteilung des Senders NBC, eine der treibenden Kräfte bei der Lancierung der Reality-Show «The Apprentice» gewesen. Die Sendung mit Trump in der Hauptrolle entwickelte sich 2004 rasch zu einem Quoten-Hit; und noch Jahre später profitierte Trump von der Gratis-Werbung für seine Person und seine Produkte. Von nun an galt er in weiten Teilen des Landes als eleganter, erfolgreicher Geschäftsmann — obwohl er doch in seiner Karriere regelmässig auf die Nase gefallen war.