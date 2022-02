Analyse Ukraine-Konflikt: Der Westen straft Putin – wirft sich Russland jetzt in Pekings Arme? China könnte zwar Moskau dabei helfen, die geplanten Sanktionen abzufedern. Doch der Preis wäre enorm hoch. Fabian Kretschmer, Peking Drucken Teilen

Präsident Xi Jinping (r) und Wladimir Putin: Hilft China Russland wegen der Sanktionen des Westen aus? Es wäre ein hoher Preis für Peking. Alexei Druzhinin / AP

Im Ukraine-Konflikt kommt China eine ungewollte Schlüsselrolle zu: Als wichtigster politischer und vor allem auch wirtschaftlicher Partner Russlands könnte Peking dabei helfen, die geplanten Sanktionen gegen Moskau abzufedern.

Über die Fähigkeiten dazu verfügt es in jeden Fall: Chinas Handelsvolumen mit Russland ist mit knapp 150 Milliarden Dollar bereits fast so gross wie das zwischen Moskau und der Europäischen Union. Zudem liefert Peking vor allem Technologie nach Russland - jene Art von Gütern also, die die EU mit Sanktionen belegen will.

Zudem wäre es nicht das erste Mal, dass die Volksrepublik China die Sanktionspolitik des Westens unterläuft. Als die USA beispielsweise das nordkoreanische Regime aufgrund seines Atomprogramms in die Knie zwingen wollten, hielt Peking den Nachbarstaat mit seinen Handelslieferungen künstlich am Leben.

Wieso also sollte Staatschef Xi Jinping nun nicht ebenfalls seinen «alten Freund» Wladimir Putin aushelfen?

Für Peking steht viel mehr auf dem Spiel

Bei der Ukraine-Krise steht für Peking ungleich mehr auf dem Spiel. Eine zu enge Komplizenschaft gegenüber Moskau wäre mit einem hohen Preisschild versehen: Da wäre einerseits die Vergeltung der Vereinigten Staaten, die umgehend folgen würde. Washington hat bereits in der Vergangenheit bewiesen, dass es imstande ist, erfolgreiche chinesische Unternehmen in seine Schranken zu verweisen: Nach angeblichen Verstössen gegen Iran-Sanktionen haben die USA den Netzwerkausrüster Huawei von amerikanischen Halbleitern abgeschnitten – und deren Umsätze um knapp 30 Prozent einbrechen lassen.

Ähnlich schmerzhaft wäre die politische Abkehr von Europa, das Peking endgültig den Rücken zuwenden würde. Und nicht zuletzt hat China auch ein genuines Interesse an der Ukraine selbst, schliesslich hat Kiew Xi Jinpings Mammutprojekt der «Belt and Road»-Initiative unterschrieben.

Von daher wird China möglichst versuchen, sich so gut es geht aus diesem Konflikt zu winden. Das bedeutet im Klartext: Peking wird seinen strategischen Partner Moskau zwar nicht im Stich lassen, jedoch auch nicht um jeden Preis beistehen. Denn dieser wäre schlussendlich einfach zu hoch.