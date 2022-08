Anschlag Tochter von Putins «Einflüsterer» Alexander Dugin stirbt bei Autoexplosion: Galt der Anschlag eigentlich dem Kreml-Ideologen? Bei einem mutmasslichen Mordanschlag in der Nähe von Moskau ist nach Angaben russischer Ermittler die Tochter des rechtsnationalistischen Autors Alexander Dugin getötet worden. Ihr Vater gilt als Ideengeber für den Angriff auf die Ukraine. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Der ultranationalistische russische Autor Alexander Dugin und seine in der Nacht auf Sonntag getötete Tochter Darja Dugina. Screenshot Twitter

Das Auto der Journalistin und Politologin Darja Dugina explodierte nach Angaben der Ermittler am Samstagabend während der Fahrt in einer Moskauer Vorstadtsiedlung. Nach ersten Erkenntnissen war demnach an dem Fahrzeug ein Sprengsatz montiert, der detonierte. In sozialen Netzwerken gab es Videos von dem brennenden Fahrzeug.

Tochter von Putins «Gehirn» stirbt bei Autoexplosion. Melissa Schumacher

Das nationale Ermittlungskomitee bestätigte am Sonntag in Moskau die Identität der Toten. Die Ermittler veröffentlichten ein Video von der Arbeit der Experten vor Ort.

Hier explodierte das Auto von Darja Dugina in der Nacht auf Sonntag. Russian Investigative Committee / EPA

Die 29-jährige Dugina galt als glühende Verfechterin des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Sie stand nach Berichten von Moskauer Medien auf der Sanktionsliste Grossbritanniens wegen der Verbreitung von Propaganda und Falschnachrichten über die von Wladimir Putin am 24. Februar befohlene Invasion. Auch war sie mit extremen Rechtsparteien in Westeuropa vernetzt, so zum Beispiel mit dem Rassemblement National in Frankreich und der AfD in Deutschland.

Darja Duginas Vater Alexander ist ein russischer ultranationalistischer Politiker, Philosoph und Autor. Der heute 60-Jährige gilt unter Beobachtern als Neofaschist. Er wird von Medien und Autoren immer wieder als «Einflüsterer» oder als «Gehirn» des russischen Präsidenten Wladimir Putin sowie als Ideengeber für den Angriff auf die Ukraine bezeichnet. Einige Russland-Experten schätzen den Einfluss Dugins auf den Kremlchef aber eher als gering ein.

Alexander Dugin gilt als aggressiver Vertreter eines imperialen Russlands. Francesca Ebel / AP

Dugin gilt als aggressiver Vertreter einer geopolitischen Revanche im postsowjetischen Raum nach der Implosion der UDSSR. Er träumt von einem grossen «Eurasien» unter Moskauer Führung - zu dem auch die Ukraine, Polen und das Baltikum gehören sollen. Mitglieder von Dugins «Eurasischen Bewegung» kämpften und fielen von 2014 an auch in der Ostukraine.

Dugin sprach der Ukraine (sowie auch Polen) wiederholt die Existenzberechtigung ab. In seinem Buch «Die Grundlagen der Geopolitik» schrieb er: «Das weitere Bestehen der Ukraine mit ihrem Status als souveräner Staat stellt einen ungeheuren Schlag für die geopolitische Sicherheit Russlands dar. Die Existenz einer einheitlichen Ukraine ist nicht hinnehmbar.» Im Zuge des Kriegs rief Dugin dazu auf, ukrainische «Faschisten» zu «töten, töten, töten».

Nach einem Bericht der russischen Nachrichtenagentur Interfax hatten Dugin und seine Tochter am Samstag gemeinsam das patriotische Festival «Tradition» besucht, das von einer Stiftung des Präsidenten unterstützt wird. Es werde in verschiedene Richtungen ermittelt, hiess es vonseiten der russischen Ermittler. Sie liessen offen, ob der Mordanschlag dem Vater gegolten haben könnte, worüber in den sozialen Medien heftig spekuliert wird. Das ist gut möglich: Denn angeblich wollten er und seine Tochter nach dem Festival im selben Fahrzeug nachhause fahren. Dugin habe sich dann aber kurzfristig für einen anderen Wagen entschieden.

Unter russischen Nationalisten und prorussischen Kräften in der Ukraine löste der Anschlag Entsetzen aus. Sie machen die Ukraine für den Mord an der 29-Jährigen verantwortlich. «Die Terroristen des ukrainischen Regimes haben versucht, Alexander Dugin zu liquidieren und haben seine Tochter in die Luft gesprengt... im Auto», schrieb der Anführer der Separatistenhochburg Donezk, Denis Puschilin, auf Telegram. Einzelne Kommentatoren in der Ukraine bezweifelten indes, dass Kräfte des von Russland angegriffenen Landes derzeit in der Lage sind, ein solches Attentat auszuführen.

Der ukrainische Präsidentenberater Mykhajlo Podoljak weist die russischen Vorwürfe zurück. Sergei Kholodilin / AP

Der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak hat eine Beteiligung Kiews zurückgewiesen. «Die Ukraine hat natürlich mit der gestrigen Explosion nichts zu tun, weil wir kein krimineller Staat sind – wie die Russische Föderation – und schon gar kein Terrorstaat», sagte Podoljak bei einem Fernsehauftritt. Podoljak spekulierte, dass Russland seine im Moment noch im Verborgenen organisierte Mobilmachung für den Krieg gegen die Ukraine in eine echte verwandeln wolle. Das Attentat könnte der dafür benötigte "Funken" sein.