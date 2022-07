Apropos Der Edel-Sprudel vom Discounter, oder: wenn's das Michelin-Cüpli bei Lidl gibt Der Besuch eines noblen Italieners auf Sardinien zeigt: Auch Gourmets kochen nur mit Wasser. Fabian Hock Drucken Teilen

Nicht nur Traumstrände wie hier in Chia hält Sardinien bereit, sondern auch gute Restaurants - und günstige Schaumweine. Sardegna Turismo/Elisa Locci/Shutterstock / SON

Neulich, im besten Restaurant Sardiniens. Elf Gänge in stilvollem Ambiente, mit Pouletleber, Senfglace und vielen anderen köstlichen Verrücktheiten, die man vom prämierten Meisterkoch erwarten darf. Ein Highlight gabs direkt vorweg. Nur zwei Aperitifs hat der Nobelitaliener auf der Karte: Champagner – langweilig. Spannender klang der Schaumwein aus dem Trentino. Und er übertraf, was er versprach.

Zurück in der Schweiz – den Kopf zur Hälfte noch immer auf Sardegna – war klar: Wir brauchen diesen edlen Sprudel. Ferrari Perlé Trento doc, erinnern wir uns. Ein Name, so luxuriös wie die dunklen, blankpolierten Holzmöbel im cagliarischen Gourmettempel, in dem wir ihn probieren durften.

Nur: Wie ­finden wir dieses exquisite Getränk? Einer ganz kurzen Google-Suche folgte ein Mix aus Erleichterung und Ernüchterung. Denn schon der erste Treffer spuckte es aus: Im deutschen Onlineshop vom Lidl.