Armenien an der Schwelle zum Krieg: Was den Konflikt mit Aserbaidschan so gefährlich macht

SYRIEN-KRIEG: Flucht ins «Mutterland» Armenien

Dem Völkermord während des Ersten Weltkriegs entkommen, lebten Armenier in Syrien fast 100 Jahre lang in Sicherheit. Doch der dortige Bürgerkrieg trieb Zehntausende in die Flucht. Aufnahme finden sie in in der Heimat ihrer Vorfahren.