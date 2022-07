Asien Nur zwei Tage nach dem Attentat auf Shinzo Abe: Japan wählt im Schockzustand Das Ergebnis der Wahl zwei Tage nach dem Attentat auf Shinzo Abe ebnet den Weg für dessen Lebensziel.

Menschen am Tatort in der japanischen Stadt Nara stehen Schlange, um Blumen für den ermordeten Ex-Premier Shinzo Abe niederzulegen. Keystone

Wohl nie zuvor war eine Wahl in Japan von derart vielen Polizisten bewacht. Aber so kurz nach dem Mord an einem ehemaligen Regierungschef war auch kaum etwas Anderes zu erwarten als die Zurschaustellung von Sicherheit durch die Staatsmacht. Am Freitag war Ex-Premier Shinzo Abe, der das ostasiatische Land bis 2020 und länger als jeder andere Politiker regiert hatte, während einer Wahlkampfrede auf offener Strasse erschossen worden. Japan ist im Schock- und Trauermodus.

Die Wahl des Oberhauses, der schwächeren der zwei japanischen Parlamentskammern, fand trotzdem statt. Alle drei Jahre werden hier je die Hälfte der 248 Sitze für sechs Jahre gewählt.

Hätte man den Nationalisten Abe noch fragen können, ob diese Wahl wie geplant stattfinden solle, hätte er dies höchstwahrscheinlich bejaht. Denn am Sonntag ging es um entscheidende Mehrheiten für Projekte, die Abe zeitlebens eine Herzensangelegenheit waren: Vor allem die Änderung der pazifistischen Nachkriegsverfassung, die Japan offiziell ein Militär und die Kriegsführung verbietet. Konservative halten dies vor allem in der heutigen Welt für anachronistisch.

Als kurz nach acht Uhr japanischer Zeit die ersten Hochrechnungen verlesen wurden, schienen diejenigen recht zu haben, die sich gegen die Verschiebung der Wahl entschieden hatten: Die schon zuvor regierende Liberaldemokratische Partei (LDP) um Premierminister Fumio Kishida dürfte eine satte Mehrheit gewonnen haben. Gemeinsam mit weiteren Parteien, die ähnliche Ziele verfolgen, scheint es sogar für eine Zweidrittelmehrheit im Oberhaus zu reichen.

Erste Verfassungsänderung überhaupt steht an

Die Folgen eines solchen Ergebnisses wären enorm: Da im Unterhaus bereits eine Zweidrittelmehrheit besteht, wäre damit der Weg zu einer Verfassungsrevision geebnet. Im ostasiatischen Land ist dies einerseits von grosser Bedeutung, weil die seit 1947 gültige Verfassung wegen hoher Hürden noch nie umgeschrieben wurde. Andererseits würde sich Japan nur Tage nach dem Tod von Shinzo Abe dessen Lebensziel um womöglich entscheidende Schritte nähern. Mit Zweidrittelmehrheiten in den zwei Kammern bräuchte es dann noch ein erfolgreiches Referendum.

Seit Jahrzehnten ist die Verfassung eines der grossen Streitthemen in Japan. Die Menschen im pazifistisch eingestellten Land haben sich in Umfragen meist gegen eine Änderung ausgesprochen, weil sie dies für nationalistisch oder kriegstreiberisch halten. Die Befürworter einer Umschreibung aber betonen heutzutage, dass in Nachbarschaft eines aggressiv auftretenden Chinas und eines unberechenbaren Nordkoreas die Möglichkeiten zur nationalen Verteidigung neugedacht werden müssten.

Mitleidsvoten für den ermordeten Ex-Premier

Ist der klare Wahlsieg für das Lager, das eine Verfassungsrevision befürwortet, auch ein Beileids- oder Mitleidsvotum für den erschossenen Shinzo Abe? Takako Hikotani, Politikprofessorin an der Gakushuin Universität, sagte am Wahlabend: «Ich glaube, es ist klar, dass die sehr brutale Ermordung von Abe auch eine Auswirkung auf die Wahl hatte.» Und die führende LDP-Politikerin Sanae Takaichi kündigte: «Wir müssen jetzt Herrn Abes Willen weiterleben.»