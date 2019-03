Auch USA untersagen Einsatz der Boeing 737 MAX Nach zahlreichen anderen Ländern haben auch die USA ein Flugverbot für Boeing-Maschinen vom Typ 737 MAX 8 und MAX 9 erteilt. US-Präsident Donald Trump erteilte am Mittwoch eine entsprechende Anweisung an alle Fluggesellschaften.

Am Wochenende war eine 737 MAX 8 in Äthiopien aus bislang ungeklärten Gründen abgestürzt. Dabei starben 157 Menschen. Einige Monate zuvor war auch in Indonesien eine 737 MAX 8 niedergegangen. Dabei kamen 189 Menschen ums Leben. Die Boeing-Aktien verloren nach der Entscheidung an der Wall Street weitere knapp zwei Prozent.

Die europäische Luftfahrtaufsicht EASA hatte am Dienstag den Einsatz der MAX 8 und MAX 9 in Europa untersagt. Das Verbot galt auch für die Schweiz, wie das Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) entschied.

Die 737 MAX ist ein neues Modell, das erst seit 2017 ausgeliefert wird. Die US-Flugaufsicht FAA hatte bis zuletzt erklärt, die Maschinen des US-Konzerns Boeing seien flugtauglich und dürften sich im US-Luftraum bewegen.