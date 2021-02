In Spanien hat es am Freitag die vierte Nacht in Folge gewalttätige Proteste gegen die Inhaftierung des Rappers Pablo Hasél gegeben. Müllcontainer wurden angezündet, Schaufenster eingeschlagen, Läden geplündert und die Polizei angegriffen. Nach aktuellen Angaben wurden in Barcelona vier Demonstranten festgenommen.