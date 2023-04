Rauchbombe explodiert: Japans Regierungschef in Sicherheit gebracht

Während eines Wahlkampfauftritts des japanischen Regierungschefs Fumio Kishda ist in der Nähe eine Rauchbombe explodiert. Kishida sei unverletzt in Sicherheit gebracht worden, berichtete der japanische Fernsehsender NHK am Samstag aus der Präfektur Wakayama.