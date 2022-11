Beliebte Feriendestination Schweres Unwetter auf italienischer Insel Ischia fordert mehrere Tote Auf der italienischen Insel Ischia sind nach einem schweren Unwetter und Erdrutschen mindestens acht Menschen getötet worden. Die Behörden im nördlichen Küstenort Casamicciola suchen weiter nach mehreren vermissten Menschen, wie die Carabinieri in Neapel der Deutschen Presse-Agentur am Samstagmorgen bestätigten.

Die gesuchten Bewohner wohnten demnach in Häusern, die von einer Schlammlawine beschädigt wurden. Die Behörden evakuierten unterdessen Menschen aus ihren Wohnungen, wie der Zivilschutz twitterte.

Überschwemmungen und Erdrutsche auf der beliebten Ferieninsel Ischia. Keystone

Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben seit dem frühen Morgen wegen Überschwemmungen und Erdrutschen im Einsatz. Einsatzkräfte retteten demnach zwei Menschen aus einem Auto, das ins Meer gerissen wurde. Vom Festland entsandten die Behörden aus Neapel weitere Verstärkung auf die beliebte Mittelmeer-Ferieninsel.

Laut Feuerwehr hatten Boote und Hubschrauber Schwierigkeiten, die Insel zu erreichen. Auf Fernsehbildern und einem Video der Feuerwehr waren völlig zerstörte Autos, von Schlamm bedeckte Strassen, mitgerissener Schutt und ein Hang zu sehen, an dem zuvor ein Erdrutsch abgegangen zu sein schien.

Die schweren Unwetter haben erste Todesopfer gefordert. Melissa Schumacher/CH Media

Einige Familien waren laut Medienberichten in ihren Häusern eingeschlossen. Die Behörden wiesen die Menschen in mehreren Kommunen der Insel an, zu Hause zu bleiben.

Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni dankte den Rettungskräften für ihren Einsatz, wie ihr Amtssitz in Rom mitteilte.

Sono in contatto con il Ministro Musumeci, il @DPCgov e la Regione Campania per seguire l'evoluzione dell'ondata di maltempo che ha colpito Ischia. Il Governo esprime vicinanza ai cittadini, ai Sindaci dell'isola e ringrazia i soccorritori impegnati nella ricerca dei dispersi. — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) November 26, 2022

Sie stehe in Kontakt mit den Behörden vor Ort. Ischias Bürgermeister Enzo Ferrandino ordnete bereits am Freitag wegen des angekündigten Unwetters an, Schulen, Parks und Friedhöfe für Samstag zu schliessen. (dpa)