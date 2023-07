Im Alter von 76 Jahren «Je t'aime» machte sie weltberühmt: Schauspielerin und Sängerin Jane Birkin ist tot Die englisch-französische Schauspielerin und Sängerin Jane Birkin ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Das berichten französische Medien. Birkin war mit Serge Gainsbourg verheiratet und die Mutter von Charlotte Gainsbourg.

Jane Birkin im März 2020. Angela Weiss / AFP

Wie die französische Zeitung «Le Parisien» berichtet, ist Jane Birkin gestorben. Die englisch-französische Schauspielerin und Sängerin wurde 76 Jahre alt. Birkin sei die beliebteste Engländerin der Franzosen und untrennbar mit Serge Gainsbourg, dessen Muse und Botschafterin sie war, verbunden, so «Le Parisien».

Serge Gainsbourg und Jane Birkin im Jahr 1969. Keystone-France / Gamma-Keystone

Gemäss der Meldung sei Birkin am Sonntag leblos in ihrer Wohnung in Paris aufgefunden worden. Sie hatte zuletzt aus gesundheitlichen Gründen Konzerte abgesagt. Bereits im September 2021 konnte die Sängerin nicht auftreten, nachdem sie einen leichten Schlaganfall erlitten hatte.

Die beliebteste Engländerin Frankreichs

In den 1960er Jahren war sie nach Frankreich gekommen, geboren wurde sie 1946 in London. Ihrer zweiten Ehe, welche sie mit Serge Gainsbourg führte, entsprang die Tochter Charlotte Gainsbourg. Diese ist ebenfalls als Sängerin und Schauspielerin bekannt. Gainsbourg und Birkin trennten sich 1980.

Als Sängerin, aber auch Schauspielerin, Drehbuchautorin und Regisseurin wirkte sie in vielen Filmen mit, etwa in «La Piscine», «Don Juan 73» oder «La Fille prodigue». Bekannt wurde sie 1969 in der Rolle eines Fotomodells im Film «Blow Up».