Deutschland Berlin ist jetzt in Frauenhand: Das hat Franziska Giffey mit der Weltstadt vor Franziska Giffey ist die erste Bürgermeisterin der Weltstadt. Sie lässt sich von den Skandalen der Vergangenheit nicht bremsen.

Sie ist die erste Frau im Bürgermeisteramt von Berlin: die SPD-Politikerin Franziska Giffey. AP

«Arm, aber sexy» sei die City an der Spree, sagte Ex-Bürgermeister Klaus Wowereit einst über Berlin. Als dysfunktionalen Moloch bezeichnen Kritiker die deutsche Hauptstadt. Den Nabel der wahren Weilt erkennt eine stets wachsende Schar an Feierwütigen und Start-Up-Kreativen in der Metropole; mit 3,7 Millionen die mit Abstand grösste Stadt des Landes.

Zum ersten Mal in seiner Geschichte wird Berlin jetzt von einer Frau regiert. Franziska Giffey, die 43-järhige SPD-Politikerin, wurde am Dienstag ins Amt gewählt und zieht ins Rote Rathaus – die Berliner Regierungszentrale – im Bezirk Mitte unweit des Alexanderplatz ein. «Ich wünsche dir viel Glück», sagte ihr Vorgänger Michael Müller zu Giffey. Und viel Glück wird sie brauchen.

«Roulade» und Problembezirk

Es gab eine Zeit, da sah das ganz anders aus. Etwa im März 2018, als sie unter Angela Merkel Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend wurde. Ziemlich bald glaubten ziemlich viele, da sässe die mögliche nächste Kanzlerin.

2007 – mit 29 – war Giffey in die SPD eingetreten, im Parteimassstab eher spät. Ab da ging es rasch voran: 2010 Bezirksstadträtin im Stadtteil Neukölln, 2015 dann Bezirksbürgermeisterin des «Problembezirks», der nicht zuletzt wegen der Präsenz arabischer Clans als kaum regierbar gilt. Sie hat es trotzdem getan und ist nie vor dem ihr anhängenden «Recht und Ordnung»-Label zurückgeschreckt.

Wer Giffey sieht, fühlt sich zuweilen an die 1960er-Jahre erinnert, als frau Jackenkleid trug und den «Roulade» genannten Längsdutt. Und wer Giffey hört, der fühlt sich bestätigt. Sie redet sehr gern von Ordnung. Von Sicherheit. Von Haltung. Und von Anstand. Mit Giffey können sich ganz normale Menschen über den ganz normalen Müll auf Berlins ganz normalen Strassen unterhalten. Und dabei das Gefühl kriegen, wenn man sie wählt – dann kommt er weg. Und auch sonst wird alles besser.

Plagiatsaffäre und ein schummelnder Ehemann

Es wurde vor der Berliner Wahl aber erstmals alles schlecht. Mindestens für Giffey selbst, die Verwaltungsfachfrau mit zwei Studienabschlüssen und Promotionsstudium in Politologie. Im zweiten Anlauf entzog ihr die Freie Universität Berlin wegen Plagiaten in ihrer Dissertation den Doktortitel. Wegen der ersten Prüfung hatte sie sich 2018 nicht um den SPD-Bundesvorsitz bewerben können.

Jetzt stand zeitgleich obendrein ihr Mann im Zentrum einer Betrugsaffäre. Er hatte als beamteter Tierarzt laut Verwaltungsgericht Berlin vorsätzlich bei Arbeitszeiten und Reisekosten geschummelt.

Im Regierungsgebäude wurde Giffey traditionsgemäss von einer Kaminfegerzunft begrüsst. DPA

Giffey tat, als wäre nichts. Stellte, wie angekündigt, ihr Ministerienamt zur Verfügung. Und machte Wahlkampf als Bürgermeisterkandidatin. Sie versprach ein Berlin, in dem vielleicht weniger glänzt, aber mehr funktioniert. Im Wahlkampf setzte sie auf die «5 B’s»: Bauen, Bildung, Beste Wirtschaft, ein Berlin in Sicherheit und Bürgernähe. Letzteres bewies sie bereits mit ihrer Wahl der Mitarbeitenden: Zur Bildungssenatorin ernannte sie eine Grundschulrektorin, zum Wirtschaftssenator den parteilosen Ex-Präsidenten der Berliner Handwerkskammer, der ein Familienunternehmen führt.

Giffey selbst ist der akademische Teil einer Handwerker-Familie aus Brandenburg. Sie wuchs mit ihrem Bruder und ihren Eltern in der damaligen DDR auf und entschied sich ursprünglich für ein Lehramtsstudium in den Fächern Englisch und Französisch. Wegen einer Stimmstörung durch eine Kehlkopfmuskelschwäche rieten ihr Ärzte aber von einer Tätigkeit als Lehrerin ab. Sie sattelte um – auf Verwaltungsrecht. Das dürfte ihr jetzt ganz gelegen kommen.