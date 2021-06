BILATERALE Nach Rahmenabkommen-Aus: EU-Kommission lässt Schweizer Forscher zappeln Unter welchen Bedingungen kann die Schweiz bei der EU-Forschungskooperation mitmachen? Brüssel lässt den Bundesrat bewusst im Ungewissen. Die bilateralen Beziehungen sollen bis zum Herbst einer Gesamtschau unterzogen werden.

Da war schon klar, dass ein Verhandlungsabschluss immer weniger wahrscheinlich wird: Bundespräsident Guy Parmelin im April bei Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Brüssel. Keystone

Das ging schnell: Gerade einmal zehn Minuten brauchten die Europaminister der 27 EU-Staaten am Dienstag für die Schweiz. Das Treffen in Luxemburg war die erste Aussprache auf politischer Ebene, nachdem die Verhandlungen zum Rahmenabkommen Ende Mai in einem Scherbenhaufen endeten.

Die Minister wollten von der EU-Kommission wissen: Wie soll es nach dem Abbruch der Verhandlungen durch die Schweiz weitergehen? Die Antwort von Kommissions-Vizepräsident Maros Sefcovic war kurz und bündig: Man weiss es selbst noch nicht. Zurzeit findet in Brüssel eine breit angelegte Auslegeordnung der Beziehung mit der Schweiz statt. Quasi jedes bilaterale Dossier soll auf den Prüfstand gesetzt und hinsichtlich seiner Bedeutung für den Marktzugang angeschaut werden. Spätestens Anfang Herbst soll dann ein Bericht vorliegen, der die Grundlage für das weitere Vorgehen sein wird. Anzunehmen ist, dass sich die EU-Kommission bei dieser Übung auch darum bemüht, Hebel zu finden, um die Nachteile eines Nicht-Abschlusses des Rahmenabkommen spürbar zu machen.

Österreichs Kanzler Sebastian Kurz will sich für die Schweiz einsetzen

Mehrere Mitgliedsstaaten machten deutlich, dass sie auch weiterhin an einer engen Beziehung zur Schweiz interessiert seien. Insbesondere Österreich, dessen Bundeskanzler Sebastian Kurz sich beim Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs am Donnerstag in Brüssel für die Schweiz ins Zeug legen will. Wiens Europaministerin Karoline Edtstadler betonte gegenüber ihren Amtskollegen, dass man gegen einen Ausschluss der Schweiz von der Forschungszusammenarbeit sei.

Das kommt freilich nicht von ungefähr: Gerade bei der Forschungskooperation herrscht grosse Unsicherheit. Am Dienstag startete die EU-Kommission die Ausschreibungen für das 95 Milliarden Euro schwere Forschungsprogramm «Horizon Europe». Und die Schweiz weiss noch immer nicht, ob und unter welchen Bedingungen sie daran teilnehmen kann. Ein Brief aus Brüssel, der den Bundesrat über den künftigen Teilnahme-Status der Schweiz informieren sollte, wird seit Tagen zurückgehalten. Für die Schweizer Forscher und Forscherinnen ist das eine unbefriedigende Situation.

Kohäsionsmilliarde als Vorbedingung für Verhandlungen

Klar ist schon jetzt: Die EU-Kommission wird als Bedingung für den Start der Assoziierungs-Verhandlungen die Freigabe des Schweizer Kohäsionsbeitrag fordern. Man könne sich nicht vorstellen, eine neue finanzielle Beziehung einzugehen, bevor die alten «Schulden» nicht beglichen seien, sagte Michael Karnitschnig, ein hoher EU-Beamte vergangene Woche in einem Ausschuss des EU-Parlaments. Das Problem: Der Kohäsionsbeitrag ist wegen der Diskriminierung der Schweizer Börse im Schweizer Parlament blockiert und kann erst im Herbst nach Entscheiden von National- und Ständerat freigegeben werden.

Zweitens muss sich der Bundesrat mit der EU auf eine gemeinsame Erklärung einigen, wo derzeit noch darum gestritten wird, ob die Kohäsion offiziell als «Eintrittsticket in den Binnenmarkt» zu betrachten ist. Der Bundesrat befürchtet, dass damit die Türe für regelmässige Finanzforderungen geöffnet wird.

Drittens wird es auch immer wahrscheinlicher, dass die Schweiz für die Teilnahme an der Forschungszusammenarbeit zuerst ein neues, übergeordnetes Dachabkommen verhandeln muss, welches den Zugang zu sämtlichen EU-Programmen wie Euratom oder dem Satellitennavigationssystem Copernicus regelt. Auch Grossbritannien hat ein solches Abkommen abschliessen müssen. Die Gespräche dazu könnten sich aber unter Umständen hinziehen. Vor allem, wenn es – wie von Seiten der EU-Kommission – wenig Lust zur Eile gibt. In der Zwischenzeit droht die Schweiz den abfahrenden EU-Forschungszug zu verpassen.