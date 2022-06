BILATERALE Trotz Druck aus Forschung und Politik: Livia Leu ohne Durchbruch in Brüssel Auch die Unterzeichnung einer lange erwarteten Vereinbarung zur Kohäsion kann keine positive Dynamik entfalten. Das bilaterale Dossier kommt nicht vom Fleck.

Hat in Brüssel eine harte Nuss zu knacken: Die Schweizer Staatssekretärin Livia Leu. Keystone

Nichts Neues aus Brüssel – so könnte man die dritte Gesprächsrunde zusammenfassen, die Staatssekretärin Livia Leu mit Vertretern der EU-Kommission am Donnerstag in Brüssel absolvierte. Trotz verschiedenen Appellen aus Schweizer Politik und Wissenschaft, jetzt rasch zu Resultaten zu kommen und damit die Blockade der Forschungszusammenarbeit zu lösen, konnte Leu keine Fortschritte mit nach Hause bringen.

Stattdessen einigte man sich mit der EU darauf, nun Fach-Experten die Details der Personenfreizügigkeit sezieren zu lassen, weiterhin der grösste Stolperstein zu einer dauerhaften Lösung im bilateralen Verhältnis, wie Leu nach dem Treffen gegenüber Journalisten sagte. Sie selbst werde nach der Sommerpause wieder nach Brüssel reisen.

Gezerre um Unterschrift: Sogar Kleinigkeiten sind schwierig geworden

Wie vertrackt die Situation mittlerweile ist, zeigt das Gezerre um die Kohäsionsmilliarde. Neun Monate nach der Freigabe durch das Schweizer Parlament wurde jetzt endlich die dazu gehörende Rahmenvereinbarung unterzeichnet.

Vorangegangen war ein monatelanger Streit darüber, wer das sogenannte «Memorandum of Understanding» unterschreiben darf. Aussenminister Ignazio Cassis hätte es am liebsten selbst gemacht. Die EU jedoch wollte die Sache möglichst klein halten und dem Bundesrat in der aktuell schwierigen Beziehung keine Bühne für einen positiven Auftritt bereiten. Am Donnerstag schliesslich setzte Staatssekretärin Livia Leu ihre Unterschrift unter das Dokument. Von EU-Seite unterzeichnete Ilze Juhansone, die Generalsekretärin der EU-Kommission.

Cassis und sein EU-Gesprächspartner liefern sich Eiertanz

Ob es demnächst zu einem Treffen zwischen Cassis und seinem EU-Ansprechpartner Maros Sefcovic kommt, ist ungewiss. Laut Leu suche man nach einem Termin. Von der EU-Kommission hiess es am Donnerstag aber, ein Treffen sei «im Moment nicht vorgesehen». Mitte Juni hatte hingegen Cassis seinerseits die Anfrage Sefcovics für eine Zusammenkunft mit Verweis auf Agendaschwierigkeiten ausgeschlagen.

Da hat es geklappt: Ignazio Cassis bei seinem Ansprechpartner Maros Sefcovic, dem Vizepräsidenten der EU-Kommission (November 2021). Keystone

Wer sich zuerst bewegen soll, ist ohnehin zum Hauptgegenstand ständiger Diskussionen geworden: In Brüssel wiederholte Leu die Position des Bundesrats, dass es nun an der EU sei, einen Schritt auf die Schweiz zuzugehen. Leu: «Beide Parteien müssen zeigen, dass sie aufeinander zugehen wollen und Flexibilität zeigen können.» Mit dem Vorschlag, ein breiteres Vertragspaket abzuschliessen und die Übernahme von EU-Recht im Prinzip zu akzeptieren, habe sich die Schweiz bereits bewegt. Jetzt sei die EU am Drücker. Allerdings lege die EU nicht die gleiche Bereitschaft an den Tag und lasse sich Zeit, stellte Leu fest.

Leu kritisierte daneben insbesondere die anhaltende Blockade bei der Teilnahme am Forschungsprogramm «Horizon Europe». Diese sei nicht gerechtfertigt, was sie gegenüber der EU-Kommission so zum Ausdruck gebracht habe. Signale, dass es bald zu einer Deblockade kommen wird, hat sie aber keine erhalten. Wie man in EU-Kreisen hört, sind Hoffnungen auf eine schnelle Lösung tatsächlich wenig begründet. Die Teilnahme bei der EU-Forschung sei schlicht ein zu machtvolles Instrument, um es vorschnell aus der Hand zu geben, so ein Gesprächspartner.