Feierlichkeiten zum 75. Jahrestag der Landung der Alliierten

Am 6. Juni 1944 landeten rund 156'000 alliierte Soldaten in der Normandie, um im Zweiten Weltkrieg zu kämpfen. Am Dienstag und Mittwoch fanden in Südengland Gedenkfeierlichkeiten dazu statt, ebenso in der Normandie.