Bloomberg gibt Bewerbung um US-Präsidentschaftskandidatur auf Michael Bloomberg zieht sich aus dem Bewerberfeld um die Kandidatur gegen Donald Trump zurück.

Michael Bloomberg wird nicht US-Präsident. Erik S. Lesser / EPA

(dpa) Der frühere Bürgermeister von New York, der Multimilliardär Michael Bloomberg, gibt seine Bewerbung um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten in den USA auf. Das teilte Bloomberg am Mittwoch mit.

Update folgt...