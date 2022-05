Blutbad in Texas 19 Primarschüler sind tot, ermordet durch einen angeblich verstörten jungen Mann – warum konnte niemand den Täter stoppen? Das Massaker an Schülern der 4. Klasse in Uvalde (Texas) bewegt Amerika. Der 18-jährige Täter fiel durch sein Verhalten auf, sagen Weggefährten. Dennoch konnte er sich jüngst Waffen beschaffen.

Im Nachhinein wollen es alle gewusst haben: Mit dem jungen Mann, der am Dienstag in einer texanischen Primarschule ein Massaker verübt hatte, stimmte etwas nicht mehr. Der 18-Jährige ging nicht mehr regelmässig zur Schule, stritt sich öffentlich mit seiner Mutter, mit der er in der Provinzstadt Uvalde lebte, und schoss angeblich mit einem Luftgewehr auf fremde Menschen.

Einige Jugendliche, die in einem Artikel der «Washington Post» zitiert werden, machten für diese Entwicklung die Schikanen verantwortlich, unter denen Knabe litt. Er habe gelispelt und sei von Klassenkameraden seit Jahren gehänselt worden. Andere spekulierten über den angeblichen Drogenmissbrauch seiner Mutter; die Lage in seinem Haus am nördlichen Ende von Uvalde sei derart schlimm geworden, dass der 18-Jährige zu seiner Grossmutter am anderen Ende der 15'000 Einwohner zählenden Stadt gezügelt sei.

Der Täter schoss zuerst auf seine Grossmutter

Nun liegt die Grossmutter im Spital, angeschossen von ihrem Enkel, der anschliessend zur Robb Elementary School fuhr und dort mindestens 19 Kinder und 2 Lehrpersonen ermordete. Und ganz Amerika rätselt, warum keine Behörde in Uvalde – einer Stadt, deren hauptsächlich hispanische Bevölkerung als eingeschworen bezeichnet wird – den sozialen Absturz des 18-Jährigen aufhalten konnte. Nicht fehlen dürfen in diesem Zusammenhang auch die Hinweise auf die texanischen Waffengesetze. Der Täter kaufte sich im vorigen Monat, kurz nach seinem Geburtstag, zwei Schnellfeuerwaffen. Im Gegensatz zu anderen US-Bundesstaaten kennt der «Lone Star State» kein «Red Flag»-Gesetz, das es den Sicherheitsbehörden erlauben würde, die Waffen einer Person zu beschlagnahmen, die als eine Bedrohung gilt.

Solche Spekulationen sind nach Amokläufen in Amerika keine Seltenheit. Als vor elf Tagen in Buffalo (New York) ein 18-Jähriger ein Massaker in einem Supermarkt angerichtet hatte, bei dem zehn Menschen ermordet wurden, da war auch viel zu lesen und hören über den familiären Hintergrund des Täters. Im Gegensatz zu Texas hat New York ein «Red Flag Law»; dieses Gesetz hielt den jungen Mann, der Drohungen gegen seine Schule ausgestossen hatte, aber nicht davon ab, legal Waffen zu beschaffen.

Die ermordeten Kinder waren 4. Klässler

Die Polizei berichtete derweil, dass es am Dienstag fast 30 Minuten gedauert habe, bis es den Sicherheitsbehörden gelang, den 18-Jährigen zu stoppen. (Er wurde von der Polizei getötet.) Der Täter habe sich in einem Klassenzimmer der Robb Elementary School verbarrikadiert, nachdem er mit seinem Auto in der Nähe der Primarschule einen Unfall gebaut habe. Bei den ermordeten Kindern soll es sich um 4. Klässler gehandelt haben, im Alter von 8 bis 10 Jahren. Sie wurden alle im gleichen Klassenzimmer unterrichtet.

Ein Sprecher der Sicherheitsbehörde DPS (Texas Department of Public Safety) sagte am Mittwoch, bei der Polizei sei am Dienstagmorgen nach der Schiesserei im Haus der Grossmutter ein Notruf eingegangen. Der Täter sei aber nicht gejagt worden; es ist deshalb unklar, warum er mit seinem Pick Up-Truck einen Unfall baute. Ob der Täter geplant habe, Kinder zu ermorden, konnte der DPS-Sprecher vorerst nicht sagen. In einem Interview mit dem Nachrichtensender CNN sagte er, einer speziellen Einsatztruppe sei es schliesslich gelungen, sich Zutritt zu dem Klassenzimmer zu verschaffen.