«Das Risiko für einen Chaos-Brexit ist so hoch wie noch nie» Ein Chaos-Brexit wird nach der Ablehnung des Austrittsabkommens im Unterhaus immer wahrscheinlicher. Wegen möglichen Versorgungsengpässen haben die Briten nun mit Hamsterkäufen begonnen. Sebastian Borger, London

Die britische Premierminister Theresa May während der Parlamentsdebatte vom Mittwoch. (Bild: Mark Duffy, AP (London, 16. Januar 2019))

Ganz egal, was das Unterhaus in den kommenden Tagen womöglich noch beschliesst – als Folge der klaren Ablehnung des EU-Verhandlungspakets von Premierministerin Theresa May rückt der Chaos-Brexit ohne Austrittsvereinbarung («no deal») näher. Das Risiko sei nun wohl «so hoch wie noch nie», glaubt Ökonom Azad Zangana vom Vermögensverwalter Schroders. Immer mehr Briten reagieren darauf ganz praktisch. In Facebook-Gruppen und Community-Netzwerken tauschen sie Ratschläge aus, welche Lebensmittel und Medikamente sie für die Zeit nach dem Austrittstermin am 29. März horten müssen.

Auf der hochpopulären Webseite für Eltern Mumsnet gibt es Anweisungen zur Frage, ob und wie man am besten Weintrauben und Avocados einfrieren kann. Tatsächlich bezieht die Insel im Frühjahr bis zu 75 Prozent ihres frischen Obst- und Gemüsebedarfs vom Kontinent. Eine einschlägige Facebook-Gruppe erhielt im vergangenen Monat Zulauf von 1000 neuen Mitgliedern. Dem «Guardian» erläuterte die Cambridger Politikprofessorin Diane Coyle, warum sie derzeit ein wenig mehr kauft als für den Tagesbedarf nötig. Das liege an den Versorgungsketten der Supermärkte, die auf «just in time» angelegt seien: «Wenn wir auch nur eine Verzögerung von 12 Stunden haben, werden bestimmte Produkte ausgehen.» Tatsächlich warnen Transportexperten angesichts der begrenzten Kapazität und möglicher Zeitverluste durch Zollkontrollen vor LKW von mehreren Dutzend Kilometern vor den Häfen am Ärmelkanal.

Grosser Kühlschrank-Kauf für Medikamentenlagerung

Die Regierung hat den Bedenken der Bevölkerung durch unklare Anweisungen und halbherzige Vorbereitungen Vorschub geleistet: Er sei «der weltweit wichtigste Käufer von Kühlschränken», brüstete sich Gesundheitsminister Matthew Hancock vor Weihnachten, und sein Ressort erläuterte: Um Medikamente zu lagern, müsse deren Kühlung sichergestellt sein. Allerdings wiesen Krebsexperten darauf hin, dass bei vielen Bestrahlungstherapien Isotope mit einer Halbwertszeit von drei Tagen verwendet werden. Der Labour-Vorsitzende des Brexit-Ausschusses im Unterhaus, Hilary Benn, nutzte Hancocks Kühlstrategie zu einer Spitze gegen jene Brexit-Ultras, die den No Deal enthusiastisch befürworten: «Wenn das wirklich so problemlos ist, kann mir mal jemand erklären, warum die Regierung Kühlschränke aufkauft?»

Die Wirtschaft warnt schon seit Monaten in teils apokalyptischen Formulierungen vor dem Chaos-Brexit. Der britische Chef des US-Giganten Amazon, Douglas Gurr, der auf der Insel 25000 Mitarbeiter beschäftigt, sprach bereits im Sommer von Problemen mit der Lebensmittel- und Medikamentenversorgung. Diese Probleme könnten Krawalle zur Folge haben, wie sie im Sommer 2011 mehrere englische Städte tagelang an den Rand der Anarchie gebracht hatten, prophezeite Gurr. Tatsächlich gehö­ren entsprechende Vorkehrungen der Polizei zum Regierungsprogramm für den No Deal, das insgesamt 4,2 Milliarden Pfund kosten soll. Auch rund 1000 Soldaten sollen die Sicherheitskräfte notfalls unterstützen.

Airlines wurden erst kürzlich wieder von der EU-Kommission gewarnt, sie müssten Vorkehrungen treffen, um von Ende März an wie gewohnt im europäischen Luftraum unterwegs zu sein. Der britische Billigflieger Easyjet hat deshalb ein Tochterunternehmen in Wien gegründet, der irische Konkurrent Ryan Air zusätzlich eine britische Lizenz beantragt. Beide Unternehmen wollen zudem ihren Aktionären ausserhalb der EU das Stimmrecht entziehen. Der Vorgabe der EU-Kommission zufolge muss ein Luftfahrtunternehmen zu mindestens 50 Prozent EU-Aktionären gehören. Unter Druck steht deshalb auch IAG, das Holdingunternehmen von British Airways.