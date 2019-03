Brexit-Deal scheitert: Theresa May verliert zum dritten Mal Das britische Parlament hat den von Premierministerin Theresa May ausgehandelten Brexit-Vertrag am Freitag zum dritten Mal abgelehnt. 344 Abgeordnete stimmten gegen die Austrittsvereinbarung mit der Europäischen Union, 286 dafür.

Premierministerin Theresa May am Freitag im britischen Parlament. (Bild: Handyout Parlament / EPA)

(sda/dpa)

Nun droht dem Land entweder ein Austritt ohne Abkommen am 12. April oder eine lange Verschiebung des Brexit mit einer Teilnahme an den Europawahlen Ende Mai. EU-Ratspräsident Donald Tusk kündigte kurz nach Bekanntgabe des Resultates via Kurznachrichtendienst Twitter einen EU-Sondergipfel am 10. April an.

Am Montag soll nun das britische Parlament eine zweite Runde an Testabstimmungen über Alternativen zu dem Abkommen abhalten. Bei der ersten Runde hatten sich die Parlamentarier noch nicht auf eine Option einigen können - alle acht zur Abstimmung stehenden Vorschläge wurden abgelehnt.

Die meisten Ja-Stimmen entfielen jedoch auf ein zweites Referendum über den EU-Austritt und auf den Vorschlag, nach dem Ausscheiden in einer Zollunion mit der EU zu bleiben.

Brexit – was bisher geschah: