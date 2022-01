Britischer Geheimdienst sicher Moskaus Marionette: Dieser Mann soll für Putin in Kiew regieren Russland hat bereits eine neue Regierung für die Ukraine zusammengestellt – mit Jewgeni Murajew an der Spitze. Das behauptet die britische Regierung. Wer ist der Mann?

Jewgeni Murajew: Wladimir Putin soll ihn als Chef einer künftigen Marionetten-Regierung in Kiew ausgewählt haben. Wikimedia

«Wir haben hier alles, um glücklich, reich und erfolgreich zu sein. Aber...» Jewgeni Murajew sitzt vor der Kamera seines Fernsehsenders «Nasch» (Unser), hat die Hände zusammengelegt, als wäre er ein sowjetischer Erstklässler, und beantwortet die Fragen seiner Zuschauer. Natürlich auch nach der Politik und den Politikern in der Ukraine, seinem Land.

Er hält die Gleichberechtigung Homosexueller für einen «von aussen aufgezwungen» Quatsch, Diskussionen über Gender ebenso wie auch das Hinterfragen patriarchaler Strukturen. Er nämlich, betont der 45-Jährige immer wieder gern, sei Traditionalist. Und damit ganz auf der Linie des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Dieser habe mit Murajew ohnehin Grösseres vor. Das zumindest behauptet das britische Aussenministerium, das davor warnt, der Kreml habe bereits eine moskau-treue Marionetten-Regierung vorbereitet. Mit Murajew an der Spitze.

Das klingt verwegen und soll wohl auch der Ablenkung von eigenen Skandalen in der britischen Regierung dienen. Murajew selbst äussert sich belustigt über die britische Mitteilung. Auch der Kreml sagt, die Briten verbreiteten «Unsinn». Und selbst die ukrainische Regierung hält Murajew für eine «lächerliche Figur», auch wenn sie die Nachricht aus London als «ernsthaft» bezeichnet.

Noch 2019 wollte Murajew Präsident der Ukraine werden. Doch schnell hatte er seine Kandidatur zugunsten eines früheren Parteikollegen zurückgezogen. Den jetzigen ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenski bezeichnete er mehrmals als Affen. Wie auch als einen «Nicht-Menschen», der in Geiselhaft der CIA sei.

Truppenaufmarsch für ihn keine Bedrohung

Im prorussischen Lager ukrainischer Politiker zählt Murajew zu der jungen Generation. Den russischen Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine sieht er nicht als Bedrohung an und hält seine Positionen für «proukrainisch». In ukrainischen Umfragen schneidet der Unternehmer mit seiner vor vier Jahren gegründeten Partei «Naschi» (Unsrige) mit 4 Prozent Zustimmung nur schlecht ab.

Mit dem Putin-Vertrauten Viktor Medwedtschuk, dem ukrainischen Oligarchen, der stets als «Vermittler» russischer Positionen auftritt und in der Ukraine unter Hausarrest steht, hat sich Murajew überworfen. In Kiew halten Beobachter das für den Grund, warum Moskau Murajew inzwischen mit Sanktionen belegt hat. Murajew selbst führt diese Sanktionen nun an, warum Russland wohl doch nichts Grösseres mit ihm vorhaben könne.