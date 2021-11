Bürgerkrieg Vormarsch der Befreiungsfront: Stürmen die Rebellen jetzt Äthiopiens Hauptstadt? Die Volksbefreiungsfront von Tigray (TPFL) lässt sich kaum stoppen. Die UNO spricht von schweren Verbrechen, der Präsident zwingt Zivilisten an die Waffen. Antworten auf die 3 wichtigsten Fragen zum Krieg im 115-Millionen-Land.

Die äthiopische Luftwaffe hat die tigrinische Stadt Mekele mehrfach angegriffen. Die Truppen der Befreiungsfront liessen sich davon jedoch nicht beeindrucken. AP

Ein Regierungschef, der die Bevölkerung der Hauptstadt aufruft, sich zu bewaffnen; eine Lokalregierung, die den Bürgern zu Verteidigungszwecken die Autos wegnimmt; ein Konflikt, der ein ganzes Land an den Abgrund führen könnte: Die Lage in Äthiopien hat sich in den vergangenen Tagen gefährlich zugespitzt. Die Hintergründe.

Äthiopiens Ministerpräsident Abiy Ahmed hat die Menschen in Addis Abeba dazu aufgerufen, sich sofort zu bewaffnen. Warum?

In einem Facebook-Post hat der Friedensnobelpreisträger, der Äthiopien seit 2018 regiert, alle Bewohner der Hauptstadt Addis Abeba aufgefordert, ihre Alltagsbeschäftigungen sofort niederzulegen «und sich mit allem Möglichen zu bewaffnen, um die TPLF-Terroristen zu begraben». Die Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF) liefert sich seit rund einem Jahr blutige Schlachten mit Abiy Ahmeds Regierungstruppen in der nördlichen Provinz Tigray. Hintergrund sind politische Machtspiele im Vielvölkerstaat.

Erhielt für seine Annäherungsbemühungen an Eritrea einst den Friedensnobelpreis: Äthiopiens Regierungschef Abiy Ahmed. AP

Die TPFL war bis Abiy Ahmeds Amtsantritt die politisch dominierende Kraft im Land und hat den Anspruch, die 115-Millionen-Nation erneut zu kontrollieren. Mindestens militärisch sind sie drauf und dran, zurück an die Macht zu gelangen. Obwohl die Regierungstruppen zuletzt mit Luftangriffen und mutmasslich gar mit Drohnen gegen die tigrinischen Aufständischen vorgegangen war, konnte die Volksbefreiungsfront jüngst militärische Erfolge feiern und gegen Süden Richtung Addis Abeba vorrücken.

Kommt es jetzt zur Schlacht um Addis Abeba?

Experten wie der britische Äthiopien-Experte William Davison der Organisation «Crisis Group» halten das durchaus für möglich. Die Truppen der Volksbefreiungsfront von Tigray stehen derzeit nur wenige hundert Kilometer von Addis Abeba entfernt und haben bereits mehrere strategisch wichtige Städte im Land erobert. Unter anderem kontrollieren sie eine zentrale Verbindung zwischen Addis Abeba und dem Hafen des Nachbarlandes Dschibuti, über den das Binnenland Addis Abeba praktisch seinen gesamten Aussenhandel abwickelt.

Bereits im vollen Gang ist der Krieg in der nördlichen Region Amhara, wo die lokale Verwaltung alle Autobesitzer dazu aufrief, ihre Fahrzeuge zu Verteidigungszwecken den Regierungstruppen zu überlassen und sich den Volksfront-Truppen bewaffnet in den Weg zu stellen. Jüngst hat sich im Bundesstaat Oromia, die die Hauptstadt Addis Abeba umschliesst, eine weitere Rebellengruppe – die Oromo Liberation Army (OLA) – mit der Volksfront von Tigray zusammengeschlossen. Kommt es zum Sturm der Hauptstadt, könnte das den ganzen Kontinent destabilisieren. Addis Abeba ist unter anderem der Hauptsitz der Afrikanischen Union, dem afrikanischen Pendant zur EU.

Wie geht es den Menschen in Tigray, wo der Konflikt seinen Ursprung hat?

Rund 2 Millionen Menschen in Tigray mussten ihre Heimat verlassen. Die UNO geht von mehr als 5 Millionen aus, die von Hunger bedroht sind. AP

Extrem schlecht. Am Mittwoch hat das UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte einen neuen Bericht veröffentlicht, der allen Kriegsparteien vorwirft, im Laufe des vergangenen Jahres schwere Verbrechen begangen zu haben. Michelle Bachelet, die frühere chilenische Präsidentin und aktuelle UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte, sagte:

«Bei einigen dieser Verbrechen handelt es sich um Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit.»

Konkret sollen vor allem eritreische Truppen, die sich auf der Seite der äthiopischen Armee am Krieg gegen Tigray beteiligten, für Massenvergewaltigungen und willkürliche Exekutionen verantwortlich sein. Abiy Ahmeds Regierung hat zugesichert, bei der Aufklärung der Verbrechen zu helfen. Derweil geht die UNO davon aus, dass bis zu 5,2 Millionen Menschen in der nur schwer zugänglichen Region akut von Hunger bedroht sind. Wegen der Luftangriffe auf die Region musste die UNO ihre eigenen Hilfslieferungen zuletzt grossmehrheitlich einstellen.