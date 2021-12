Chile Gabriel Boric schafft die Sensation: So will der 35-jährige Anti-Bolsonaro Chile zum Musterschüler Lateinamerikas trimmen Der linke Ex-Studentenführer gewinnt die Wahl mit einer überraschend deutlichen Mehrheit. Hinweise auf sein politisches Programm gibt nicht nur seine Siegesansprache, sondern auch sein Tattoo.

Chiles neuer Präsident: Gabriel Boric, 35, bei einem Auftritt in der Stadt Casablanca Mitte November. Keystone

Gabriel Boric hat es tatsächlich geschafft. Der einstige linke Studentenführer hat seinen rechtsradikalne Konkurrenten José Antonio Kast bei der Stichwahl in Chile weit hinter sich gewonnen und zieht mit einer satten Mehrheit von 56 Prozent der Wählerstimmen in den Präsidentenpalast in Santiago ein. Boric ist ein durch und durch ungewöhnlicher Präsident: Er ist gerade mal 35 Jahre alt, idealistisch und tätowiert.

Der stämmige Mann mit dem Vollbart stammt nicht aus einer angesehenen Familie der chilenischen Hauptstadt Santiago, nein, er ist Kind einer Einwandererfamilie aus der patagonischen Provinz, wo Gletscher und Schafzüchter den harten Alltag dominieren. Boric hat sich nicht lange durch die Parteiinstanzen hochgedient und dabei abgeschliffen, nein, sein politisches Katapult waren studentische Strassenproteste, die in der sozialen Explosion von 2019 gipfelten, als wochenlange Massenproteste das Land lahmlegten.

Viel Wut und grosse Versprechen

«Das aktuelle System macht mich wütend», sagt er immer wieder. Und mit seiner Empörung war er offenbar genau zur richtigen Zeit zur Stelle: Als das traditionelle Parteiensystem kollabierte, konnte er die Welle des Überdrusses reiten und wird ab März vier Jahre das 19-Millionen-Land regieren. Er hat Grosses vor, wie er in seiner Siegesansprache einmal mehr betonte.

Er will unter anderem das Bildungs- und Gesundheitssystem reformieren, massiv in den Wohnungsbau investieren, das traditionelle Patriarchat bekämpfen, Frauen und Indigene fördern und den Drogenkartellen den Garaus machen. Manche Beobachter sehen in ihm einen aufmüpfigen Gegenentwurf zum rechtsradikalen Jair Bolsonaro, der das Fast-Nachbarland Brasilien regiert.

Gabriel Borics Siegesansprache in der Nacht auf Montag. Youtube

Zur Welt kam Gabriel Boric am 11. Februar 1986 in Punta Arenas als ältester von drei Jungs einer kroatischen Einwandererfamilie. Er besuchte die britische Schule und spricht fliessend Englisch. Er ging zum Jurastudium an die staatliche Universität der Hauptstadt Santiago und war von Anfang an in der marxistischen autonomen linken Studentenbewegung aktiv. Zwischen 2011 und 2012 leitete er zusammen mit der kommunistischen Studentenführerin Camila Vallejo die landesweiten Proteste gegen das privatisierte Bildungssystem, das in Chile bis heute zu einer starken Benachteiligung einkommensschwacher Bevölkerungsschichten führt.

Rebell und besonnener Verhandler in einem

Der hemdsärmelige Jungspund war für die Elite des Landes ein rotes Tuch. Mit geballter Faust prangerte er scharfzüngig ihre Privilegien und Scheinheiligkeit an, führte ihr die Schwachstellen des neoliberalen Wirtschaftsmodells vor, kritisierte aber auch das Mitte-Links-Bündnis «Concertación» als viel zu zögerlich, lasch und einfallslos. Der linken Bürgerbewegung Frente Amplio, deren Mitbegründer er im Jahr 2016 war, riet er, sich mehr politisch und weniger moralisch zu positionieren. 2013 zog er als Unabhängiger ins Parlament ein. Unter seinem politischen Aktivismus litt das Studium: Bis heute hat er keinen Abschluss.

Einen Kuss für den Sieger: Boric und seine Partnerin Irina Karamanos. Keystone

Der Kampf gegen die Ungleichheit ist ein treibender Faktor hinter seinem politischen Engagement. Seiner Meinung nach stürzen Gesellschaften, die sich nicht um soziale Gerechtigkeit bemühen, ins Chaos. Marxistische Denker wie der langjährige bolivianische Vizepräsident Alvaro Garcia-Linera haben ihn ebenso inspiriert wie der italienische Soziologe Antonio Gramsci. Von beiden stehen zahlreiche Werke in den Bücherregalen seiner Hauptstadt-Wohnung.

Borics politische Heimat bleibt aber diffus. In seinem Reden klingt er mal kämpferisch, wie ein lateinamerikanischer sozialistischer Revolutionär, mal besonnen wie ein nordeuropäischer Sozialdemokrat. In Krisensituationen wie 2019 zeigte er sich pragmatisch: Er war einer der Unterhändler, die mit der Regierung die Einberufung einer Verfassungsgebenden Versammlung aushandelten. Manche Weggenossen warfen ihm deshalb vor, «mit der Rechten paktiert» zu haben.

Hat seine Niederlage eingestanden: Der rechtsradikale José Antonio Kast kam auf 44 Prozent der Stimmen. EPA

Von Wirtschaft habe er wenig Ahnung, kritisieren seine Gegner, seine Zahlen seien oft unpräzise und widersprüchlich. Dabei gilt Boric in anderen Bereichen als fast schon krankhaft exakt. Erst 2018 liess er seine Zwangsneurose behandeln.

In den kommenden vier Jahren wird er nun in einem polarisierten Umfeld sein ganzes politisches Talent an den Tag legen müssen. Stellvertretend dafür ist vielleicht eine seiner Tätowierungen: Sie zeigt einen Leuchtturm, wie sie in Patagonien so zahlreich sind, umgeben von einem wild, tosenden Meer.