Ukraine-Krieg China und der Krieg: Ist Taiwan als nächstes dran? Der Entscheid zwischen Russland und dem Westen fällt Peking schwer – noch.

Zhang Jun, Chinas UNO-Botschafter, enthielt sich der Stimme. Bild: AP

Noch versucht die chinesische Regierung in Peking, Zeit zu gewinnen. Als die Vereinten Nationen mit Rekordmehrheit die russische Invasion verurteilt hatte, hat sich Chinas Botschafter Zhang Jun seiner Stimme enthalten. Um jeden Preis möchte man verhindern, im Ukraine-Krieg bereits jetzt allzu eindeutig Stellung zu beziehen.

Dementsprechend sendet Peking seit Tagen bereits widersprüchliche Signale und leere Wortfloskeln aus. Einerseits respektiere man die Souveränität der Ukraine, doch möchte man andererseits die «historische Komplexität» des Konflikts berücksichtigt wissen. Und überhaupt seien vor allem die Vereinigten Staaten von Amerika an der inzwischen ausser Kontrolle geratenen Eskalation in Osteuropa schuld.

Doch in den kommenden Wochen muss sich das Reich der Mitte unweigerlich zwischen Russland und dem Westen entscheiden. Wirtschaftlich würde die Wahl leichtfallen: Der Warenverkehr mit Russland macht nur rund zwei Prozent des chinesischen Aussenhandels aus – und damit nur einen Bruchteil im Vergleich zu den ökonomisch schwergewichtigeren USA und EU.

Die Parallelen zu Taiwan sind aus Sicht Chinas offensichtlich

Doch politisch braucht der chinesishce Staatschef Xi Jinping den russischen Präsidenten Wladimir Putin als strategischen Verbündeten. Denn beide Autokraten eint das Ziel, die von den Vereinigten Staaten von Amerika angeführte Weltordnung vollständig umzugestalten.

Und auch der Konflikt mit Taiwan, das China als abtrünnige Provinz bezeichnet, spielt bei den Überlegungen rund um den Ukraine-Krieg eine zentrale Rolle: Sollte China den Inselstaat erobern, würde Moskau diplomatische Rückendeckung sichern.

Blaupause für Chinas Militär

Bereits vor Wochen argumentieren Experten, dass der Einmarsch Russlands in die Ukraine eine Art Blaupause für Chinas Militär bilden würde. Zwar sind beide geopolitischen Konflikte unterschiedlich gelagert, dennoch kann Peking einige Parallelen ableiten. Die entscheidende Lehre lautet: Wie hoch würde der Preis für eine chinesische Invasion in Taiwan ausfallen? Die Antwort hängt massgeblich davon ab, wie konsequent sich der politische Westen nun gegen Russland stellt.

De facto ist Taiwan ein unabhängiger Staat mit einer lebhaften Demokratie. Doch Xi Jinpings Drohgebärden kreisen wie ein Damoklesschwert über den knapp 24 Millionen Inseleinwohnern. Der 68-Jährige chinesishce Staatschef möchte seine «Erneuerung der chinesischen Nation» möglichst noch zu seinen Lebzeiten verwirklicht wissen – und treibt dementsprechend rasch die Modernisierung der chinesischen Streitkräfte voran.

Mehrheit der Taiwaner ist nach wie vor entspannt

In Taiwans Hauptstadt Taipeh hingegen zeigt sich die Regierung nicht ausserordentlich besorgt. Präsidentin Tsai Ing-wen rief dennoch zu erhöhter Alarmbereitschaft ihrer Truppen auf. Vor allem aber warnte sie vor der psychologischen Kriegsführung aus Peking.

Mit gezielten Desinformationskampagnen und dem Entsenden von chinesischen Kampfflugzeugen versucht die Regierung in Peking, die Moral der Taiwaner zu schwächen. Immer wieder sind chinesische Kampfpiloten in den vergangenen Monaten in den Luftraum Taiwans eingedrungen, zum Teil mehrere Dutzend mal pro Tag. Taiwan zeigte sich alarmiert über die Luftraumverletzungen.

Doch noch gehen die Leute ihrem Alltag ungestört nach. Eine Umfrage der «Taiwanese Public Opinion Foundation», durchgeführt eine Woche vor der russischen Invasion, ergab, dass immerhin 63 Prozent aller Taiwaner nicht daran glauben, dass China die Situation für einen Krieg ausnützen könnte.

Hoher US-Besuch im Inselstaat

Doch im Falle eines chinesischen Einmarschs könnten sie im Gegensatz zur Ukraine auf eine deutlich direktere Solidarität aus Washington zählen. Denn zum einen ist Taiwan für die USA der neuntwichtigste Handelspartner, der vor allem aufgrund seiner führenden Halbleiterbranche unerlässlich für das Silicon Valley ist.

Zudem ist die geografische Lage der Insel, direkt vor der chinesischen Südostküste, für die Amerikaner von immenser Bedeutung. Spätestens seit Obama haben die USA erkannt, dass die strategisch wichtigste Region künftig im Indopazifik liegt – und nicht in Europa.

Dementsprechend trafen diese Woche gleich zwei hochrangige Delegationen aus Washington ein, darunter auch der ehemalige Aussenminister Mike Pompeo. Im Pekinger Aussenministerium schäumte Sprecher Wang Wenbin geradezu über vor Wut: Pompeos Besuch in Taipeh sei «verabscheuungswürdig» und «nichtig».