Chinesischer Menschenrechtsanwalt Jiang Tianyong wieder aufgetaucht

Zwei Tage nach seinem Verschwinden ist der prominente chinesische Menschenrechtsanwalt Jiang Tianyong wieder aufgetaucht. Der 47-Jährige sei in seine Heimatstadt Xinyang in der Provinz Henan zurückgekehrt, sagte seine Frau, Jin Bianling, am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP.