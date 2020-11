Video «Es ist jetzt einfacher, Vater zu sein»: CNN-Kommentator weint nach Biden-Sieg vor Erleichterung Nach vier Jahren US-Präsidentschaft von Donald Trump hat die Erleichterung über die Nachricht des Wahlsieges von Joe Biden einen politischen Kommentator des Senders CNN, Van Jones, zu Tränen gerührt.

(dpa) Wenige Minuten nach der entscheidenden Nachricht war Jones live auf Sendung, als er zu schluchzen begann und unter Tränen hervorstiess, wie erleichtert er darüber sei. «Das ist eine grosse Sache für uns, nur um etwas Frieden finden zu können und die Chance auf einen Neustart zu haben», sagte der schwarze TV-Kommentator unter anderem. Die Nachricht sei eine Genugtuung für viele, die gelitten hätten. «Das ist ein guter Tag für unser Land.»

Jones sprach von einem schlimmer gewordenen Rassismus im Land. «Du gehst in einen Laden und Leute, die Angst hatten, ihren Rassismus zu zeigen, werden ekelhafter und ekelhafter zu dir. Und du hast Angst um deine Kinder, hast Angst um deine Schwester», sagte er.

Der 52 Jahre alte Politikwissenschaftler Jones gibt bei CNN seine Einschätzung zu politischen Themen ab und war auch bei der Berichterstattung um die Wahl häufig zu sehen.

«"I can't breathe" («Ich kann nicht atmen») - das war nicht nur George Floyd. Es gibt viele Leute, die denken, sie können nicht atmen», sagte Jones. Mit diesen Worten hatte der Afroamerikaner Floyd einen weissen Polizisten angefleht, der auf seinem Nacken kniete. Floyd starb, sein Tod löste Massenproteste aus. Trump wird vorgeworfen, sich nicht klar gegen Rassismus zu positionieren. In einer TV-Debatte sagte Trump etwa in Richtung der rechtsradikalen «Proud Boys», sie sollten sich zurückhalten und bereithalten («stand back and stand by»). Biden hat einen verstärkten Kampf gegen Rassismus versprochen.

Die frühere «First Lady» Michelle Obama teilte das Video auf Twitter und schrieb: «Danke, dass Sie die Trauer und Erleichterung ausdrücken, die wir alle fühlen. Meine Hoffnung ist, dass diejenigen, die auf ein anderes Ergebnis gehofft haben, sich einen Moment nehmen, um sich in den Schmerz einzufühlen, den so viele von uns in den letzten vier Jahren empfunden haben.»