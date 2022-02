Corona Deutschland vor Lockerungen: Kanzler Scholz will die Impfpflicht trotz offener Fragen durchboxen – nun droht ihm eine Niederlage Die Inzidenz sinkt, Deutschland bereitet sich auf Lockerungen vor. Die vom Kanzler geforderte Impfpflicht hat kaum noch eine Chance.

Transparent gegen die Impfpflicht bei einer Demonstration in Magdeburg: Die geplante Impfpflicht stösst bei Teilen der Bevölkerung auf Ablehnung. Key/Thomas Schulz/07.02.2022

Gesundheitsminister Karl Lauterbach ist nicht für besonders optimistische Prognosen bekannt. Umso erfreulicher sind die Worte, die der 58-Jährige an diesem Dienstag verkündet: «Der Höhepunkt der Omikron-Welle ist überschritten.» Und:

«Massvolle Lockerungen

sind nun möglich.»

Über diese massvollen Lockerungen sprechen Bund und Länder an diesem Mittwoch. Geplant ist ein Stufenmodell. Bis zum 20. März sollen die meisten Coronabeschränkungen aufgehoben sein: wieder mehr Publikum bei Veranstaltungen, Zugang zu Restaurants auch für Getestete.

Ein weit brisanteres Thema sollte eigentlich in der nächsten Woche besprochen werden: die allgemeine Impfpflicht ab 18 Jahren. Kanzler Scholz hat diese als Ziel herausgegeben. Die Bundestagsabgeordneten sollen ohne Fraktionszwang über die delikate Angelegenheit entscheiden. Doch die Debatte wird wohl noch einmal verschoben: Es sind noch nicht alle Anträge fürs Parlament bereit.

Als Scholz die Impfpflicht gefordert hatte, stand Deutschland unter dem Eindruck der Delta-Welle. Inzwischen dominiert die mildere Omikron-Variante. Die Krankenhäuser sind trotz hoher Infektionszahlen nicht an die Belastungsgrenze gestossen.

Kaum noch Mehrheit für Impfpflicht

Die Motivation in der deutschen Politik, die Pflicht durchzuzwängen, nimmt ab. Das Parlament wird sich zwischen mehreren fraktionsübergreifenden Vorschlägen entscheiden müssen. Darunter eine allgemeine Impfpflicht für alle ab 18 Jahren, die drei Impfungen umfassen würde. Aus der Union kommt die Idee, die Impfpflicht erst dann nach Beratung durch das Parlament einzuführen, wenn im Herbst eine neue Welle im Anmarsch ist. Dann gibt es noch Vorschläge für eine Impfpflicht ab 50 und einen Antrag gegen eine Impfpflicht.

Auch die vielen offenen Fragen lassen das Lager der Skeptiker wachsen: Wie soll eine Impfpflicht durchgesetzt werden? Droht Impfverweigerern nur Busse oder bei Nichtzahlung Haft? Was, wenn neue Varianten kursieren? Und: Ab wann müssen sich Genesene impfen und soll es ein Impfregister geben, damit der Staat die Kontrolle hat? Sogar der Virologe Hendrik Streeck und der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission, Thomas Martens, lehnen eine Impfpflicht ab. Martens gibt zu bedenken:

«Was machen sie mit jenen,

die sich weigern?»

Kanzler Scholz droht innenpolitisch eine Niederlage, auch wenn er grosse Teile seiner Partei und viele Grüne hinter sich hat. Wie gross die Vorbehalte gegen ein Impfobligatorium sind, zeigt sich bei der vom Parlament beschlossenen Impfpflicht für das Pflegepersonal. Die «einrichtungsbezogene Impfpflicht» gilt laut Gesetzgeber ab Mitte März. Doch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will die berufsbezogene Impfpflicht so früh nicht umsetzten – zu viele Fragen seien noch offen.

Sieht in der Impfpflicht die Möglichkeit, die Coronapandemie zu beenden: Bundeskanzler Olaf Scholz. Kay Nietfeld/dpa/13.02.2022

Selbst in Österreich, wo das umstrittene Instrument seit vergangener Woche in Kraft ist, wird bereits laut über eine Abkehr von der Impfpflicht nachgedacht. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) will sich den Rat seines Expertengremiums holen. Würden die Expertinnen und Experten die Impfpflicht als nicht mehr angemessen betrachten, wolle seine Regierung das Gesetz wieder rückgängig machen.