Corona Zweiter «Booster» für Gefährdete – Deutschland will die 4. Impfung für Ältere und Menschen mit Vorerkrankung Über 70-Jährige, Angestellte in Pflegeheimen und gesundheitlich gefährdete Personen sollen bald schon eine vierte Impfung gegen Corona erhalten. Doch mangels Daten bekommen ihn vorerst nicht alle.

Schon bald sollen in Deutschland Millionen eine vierte Impfdosis gegen das Corona-Virus erhalten. Die allgemeine Impfquote erhöhen helfen soll zudem der neu zugelassene Proteinimpfstoff Novavax. Keystone/Januar 2021

Die Ständige Impfkommission (Stiko) spricht sich in einer Empfehlung für eine zweite Corona-Auffrischimpfung für bestimmte Personengruppen aus. Menschen ab 70 Jahren, Angestellte in Pflegeeinrichtungen und Altersheimen und Menschen mit einer Immunschwächekrankheit ab fünf Jahren sollen laut dem Expertengremium den zweiten «Booster» erhalten, um besser vor schweren Verläufen einer Corona-Erkrankung geschützt zu sein. In der Erklärung der Stiko heisst es:

«Aktuelle Daten zeigen, dass der Schutz nach der ersten Auffrischimpfung gegen Infektionen mit der momentan zirkulierenden Omikron-Variante innerhalb weniger Monate abnimmt.»

Die Stiko empfiehlt den zweiten Booster für Ältere und Menschen mit Vorerkrankung frühestens drei Monate nach der ersten Auffrischimpfung. Personal in Pflegeeinrichtungen und medizinischen Berufen sollen die zweite Auffrischimpfung frühestens sechs Monate nach dem ersten «Booster» erhalten. Wer allerdings nach dem ersten «Booster» eine Corona-Infektion durchgemacht hat, sollte vorerst nicht ein viertes Mal geimpft werden.

Die Stiko stützt sich bei ihrer Empfehlung, die einem Entwurf gleichkommt und von Fachgremien und den Bundesländern diskutiert werden muss, unter anderem auf Daten aus Israel. In Israel haben bereits Hunderttausende eine vierte Impfung erhalten - darunter Menschen ab 60, Immungeschwächte und medizinisches Personal. «Die jüngsten Daten aus Israel legen nahe, dass eine vierte Dosis eine gewisse Verbesserung beim Schutz vor Infektion und eine deutlichere Verbesserung beim Schutz vor schwerer Erkrankung bewirkt», so der Stiko-Vorsitzende Thomas Mertens. Der zweite Booster soll mit den vorhandenen mRNA-Impfstoffen erfolgen. Mertens:

«Mit Blick auf die Impfstoffe, die an die Omikron-Variante angepasst wurden, muss die Kommission zunächst auf die Daten aus den klinischen Studien von Moderna und BioNTech/Pfizer warten.»

Von einer grundsätzlichen Empfehlung für einen zweiten Booster für alle sieht die Stiko ab. Grundsätzlich sei man nach einem «Booster» nach wie vor gut geschützt.

Zugleich befürwortet die Impfkommission den Einsatz des Coronaimpfstoffes Novavax für Menschen ab 18 Jahren. Der Proteinimpfstoff solle zur Grundimmunisierung mit zwei Dosen im Abstand von mindestens drei Wochen eingesetzt werden. Der Impfstoff, der in Deutschland ab dem 21. Februar verfügbar sein wird, entfalte eine mit den bisherigen mRNA-Impfstoffen vergleichbar hohe Wirksamkeit. Fachleute hoffen, dass der neue Impfstoff jene zu einer Impfung animiert, die der mRNA-Technologie skeptisch gegenüberstehen und sich deshalb bis heute nicht haben impfen lassen. In Deutschland gelten etwa 75 Prozent der Erwachsenen als vollständig geimpft.

Neun Monate nach Zweitimpfung: Einreise nur mit «Booster» möglich

Seit Mittwoch gelten für die Einreise nach Deutschland und die EU neue Bestimmungen. Wichtigste Änderung ab 1. Februar für Geimpfte: Das digitale Impfzertifikat ist nur noch neun Monate gültig. Ohne eine erste Auffrischimpfung verlieren die EU-Impfzertifikate nach Ablauf der Neun-Monats-Frist ihre Gültigkeit. Es ist eine dritte Impfung für die Einreise nötig. Wer als Genesen gilt und eine Erkrankung länger als 3 Monate zurückliegt, gilt in Deutschland - anders als im Rest der EU - zudem nicht mehr als geschützt. Ohne «Booster» und mit abgelaufenem Genesenen-Zertifikat benötigt man für die Einreise in die EU einen Schnell- oder PCR-Test.