Das Rennen zwischen Trump und Biden ist eng – auf diese Staaten kommt es nun an Ein paar wenige Swing States entscheiden die amerikanische Präsidentschaftswahl. Auf diese fünf lohnt es sich jetzt besonders zu schauen.

Im Pennsylvania Convention Center in Philadelphia werden Stimmen ausgezählt. Der swing state könnte wahlentscheidend sein. Matt Slocum / AP

Keinen anderen Staat hat Joe Biden in seinem unorthodoxen Wahlkampf derart häufig besucht – und zwar nicht nur, weil er in der ehemaligen Bergbaustadt Scranton geboren wurde. Pennsylvania ist ein zentraler Baustein seiner Wahlstrategie, sprach der Demokrat doch weisse Wähler ohne Hochschulabschluss an, die 2016 knapp den Ausschlag gegeben hatten. Und er versprach, nicht den gleichen Fehler zu machen, der Hillary Clinton vor vier Jahren den Sieg kostete, und nur die Wähler in den beiden Metropolen Philadelphia und Pittsburgh anzusprechen.

So reiste er noch am Wahltag nach Scranton, und sprach mit Gewerkschaftlern. Ob sich diese Strategie auszahlen wird, bleibt vorerst offen. Bisher sind nur 42 Prozent der Stimmen ausgezählt und Präsident Donald Trump liegt deutlich vorne. Die Hochburgen des Präsidenten befinden sich in den ländlichen Regionen, die vom Boom der Fracking-Branche profitiert. Die weitere Auszählung könnte im schlimmsten Fall noch Tage dauern, auch weil sich früher oder später Gerichte in diese Angelegenheit einmischen werden.

Das Biden-Lager verweist darauf, dass allein in Philadelphia und Pittsburgh über 650'000 Briefstimmen nicht ausgezählt sind. 2016 gewann Trump in der Stadt Philadelphia nur 15 Prozent der Stimmen.

Es wird wieder knapp. 2016 gewann Donald Trump Wisconsin mit einem Vorsprung von gut 22000 Stimmen auf Hillary Clinton - die sich den Vorwurf gefallen musste, den Staat am Lake Michigan vernachlässigt zu haben. In der Nacht auf Mittwoch, nach Auszählung von 67 Prozent der Stimmen, lag Trump mit 51,6 Prozent (oder umgerechnet 117000 Stimmen) vor Joe Biden. Er führte auf dem flachen Land, in dem die Landwirtschaft eine dominate Rolle spielt.

Das ist die schlechte Nachricht für die Demokraten. Die gute: Die Stimmenauszählung im Umkreis der Metropole Milwaukee verlief am Wahlabend besonders schleppend. Auch in der Agglomeration der grössten Stadt von Wisconsin, in der Biden auf starke Zugewinne hoffte, waren viele Stimmen noch nicht ausgezählt. Die meisten Beobachter rechneten deshalb erneut mit einem hauchdünnen Ausgang.

Demokraten gewinnen Wahlen in Michigan, in dem sie im Grossraum Detroit, dem historischen Zentrum der amerikanischen Autoindustrie, einen überwiegenden Sieg erringen. Die Republikaner gewinnen, wenn sie in den ländlichen Regionen an den Grossen Seen dominieren, und in den Agglomerationen von Grand Rapids, Lansing und Detroit nicht allzu stark zurückfallen.

Am Wahlabend sieht die Ausgangslage so aus: Joe Biden führt in den Hochburgen der Demokraten, Donald Trump in denjenigen der Republikaner. Weil aber in Detroit die Stimmen nur sehr langsam ausgezählt werden, lässt sich bisher nicht abschätzen, wer unter dem Strich die Nase vorne hat. Demokratische Strategen allerdings behaupten, dass der aktuelle Vorsprung Trumps (rund 300000 Stimmen, nach Auszählung von 55 Prozent der Wahlzettel) nicht gross genug sei für einen Sieg.

In Texas wurde es für Joe Biden bereits eng, bevor die ersten Stimmen überhaupt ausgezählt wurden: Ein Wahlkampf-Bus wurde auf dem Weg zu einer Veranstaltung von Trump-Anhängern in Pick-Up-Trucks auf der Autobahn bedrängt. Dass es nun auch bei der Stimmauszählung knapp zugeht, dürfte dem demokratischen Herausforderer ungleich besser gefallen. Denn eigentlich ist Texas fest in republikanischer Hand.

Dass er das heute nicht mehr – oder zumindest nicht mehr so deutlich ist, hat auch mit Zuzüglern aus dem Westen zu tun. Vor allem auswanderungswillige Kalifornier finden in Texas eine neue Heimat. Hunderttausende von ihnen haben sich in den vergangenen Jahren in dem Südstaat niedergelassen. Inzwischen sind es so viele geworden, dass Texas um seine konservative Seele fürchtet. Denn die Einwanderer aus der demokratischen Hochburg Kalifornien sind eines sicher nicht: Trump-Wähler. Das zeigt sich nun erstmals deutlich bei einer Präsidentschaftswahl.

Kann Joe Biden als erster demokratischer Kandidat seit Jimmy Carter 1976 die 38 texanischen Elektorenstimmen einsacken, dann wäre das wohl eine Vorentscheidung im Rennen um das Weisse Haus. Im Moment sieht es allerdings nicht danach aus - Trump liegt vorn.

Schlechte Nachrichten für das Biden-Lager kommen aus Ohio - dem Orakel unter den amerikanischen Bundesstaaten: Wer hier gewinnt, wird Präsident. Das gilt Wahl für Wahl seit 1964. Dass es hin und her geht in dem Staat im Nordosten des Landes, hat mit der Bevölkerungsstruktur zu tun. Rund die Hälfte der Einwohner lebt in ländlichen Gebieten und ist den Republikanern zugeneigt. Die andere Hälfte verteilt sich auf die drei grossen Metropolen Columbus, Cincinnati und Cleveland und wählt überwiegend demokratisch.

Zu letzterer zählen viele Industriearbeiter, die vor vier Jahren den Demokraten enttäuscht den Rücken kehrten. Sie wandten sich Trump zu, in der Hoffnung, er mache seine Wahlversprechen wahr und bringe Arbeitsplätze zurück ins Land. Mit seinem Sieg im sogenannten «rust belt», dem industriegeprägten «Rostgürtel» im Norden der Vereinigten Staaten, holte Trump 2016 die Präsidentschaft.

Jobs geschaffen hat er seither. Doch merkbar verbessert hat sich die Situation der amerikanischen Arbeiter insgesamt nicht unbedingt. Trotzdem scheint Trump den Staat für sich entschieden zu haben. Entschieden ist das Rennen damit zwar noch nicht. Zumindest der Blick in die Historie verheisst jedoch nichts Gutes für den Herausforderer.