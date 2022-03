Krieg in der Ukraine Mütter wischen sich Tränen aus dem Gesicht: Das war einmal ihr Land, jetzt wollen sie nur noch raus 500'000 Ukrainer haben ihre Heimat seit Kriegsbeginn vor einer Woche bereits verlassen. Alleine am Montag sollen über 100'000 Menschen die Grenze zu Polen überschritten haben. Eine Grenz-Reportage.

Das Grossmütterchen hätte es beinahe geschafft in den noch friedlichen Teil Europas. Doch wenige hundert Meter vor dem Grenzübergang Krakowez versagte ihr Herz. Die Tage der Flucht über die verstopften Autobahnen ihres angegriffenen Heimatlandes waren zu viel für die Ukrainerin. Bleich wie eine Wachsfigur liegt sie auf dem Parkplatz einer Raststätte an der Grenze.

Ihr Sohn mit der orangefarbenen Mütze bearbeitet mit beiden Händen den Brustkorb der Seniorin. Ihr Körper zuckt im Takt der Herzmassage. Das Gesicht ist weiss wie der Raureif auf dem Rasen an der Grenze. Ihre Augen sind geschlossen wie zum stummen Gebet. Sirenen, endlich ein Sanitäter, der den Puls der Frau checkt. Es ist nichts mehr zu machen.

Kinder klammern sich an ihre Mütter

Ukrainerinnen und Ukrainer an der polnischen Grenze. Getty

Gleich nebenan gehen Dutzende Ukrainer mit ihren Rollkoffern vorbei. Die ukrainischen Grenzwächter wirken überfordert. Wie durch Schlafentzug Gefolterte hasten sie durch die Menschenmenge, die sich durch die stehende Autoschlange hindurchzwängt in Richtung Polen. Kinder klammern sich in der Morgenkälte an ihre Mütter, die Mütter wischen sich Tränen aus dem Gesicht. Männer sind kaum zu sehen. Ihr Mann habe sie und ihre Tochter an die Grenze gefahren, erzählt eine Frau.

«Jetzt fährt er zurück in den Krieg.»

Wehrfähige Männer zwischen 18 und 60 dürfen die Ukraine seit der Generalmobilmachung am zweiten Kriegstag nicht mehr verlassen.

Für alle anderen Menschen, die das geschundene Land in Richtung Westen verlassen wollen, stehen die Grenzen offen. Seit 2017 dürfen Ukra­iner visafrei in die EU einreisen und 90 Tage bleiben. Zahlreiche europäische Länder haben angekündigt, ukra­inische Flüchtlinge auf unbestimmte Zeit aufzunehmen.

Mütter mit Kinderwagen gehen die 30 Kilometer zu Fuss

Alleine am Montag sollen über 100'000 Menschen die Grenze zu Polen überschritten haben. Mehr als 500'000 Menschen haben das Land seit Kriegsbeginn vor einer knappen Woche verlassen. Dazu kommen die schätzungsweise 130'000 Bewohner der selbst ernannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk, die nach Russland zwangsevakuiert worden sind.

Bislang keine Chance auf eine Ausreise haben mehrere tausend Personen aus Afrika und Asien, die in der Ukraine festsitzen. Erst gestern hat etwa Somalia Polen eindringlich gebeten, die rund 300 in der Ukraine festsitzenden Somalier ins Land zu lassen.

Auf der Strasse herrscht Chaos

Hinter der Grenze entlang der Strasse in Richtung der westukrainischen Stadt Lemberg schieben junge Menschen links und rechts neben der Strasse die Alten in Rollstühlen voran. Mütter stossen Kinderwagen vor sich her. Viele gehen die 30 Kilometer bis zur Grenze zu Fuss. Auf der Strasse selbst herrscht Chaos. Autos sind ineinander verkeilt.

Die Fahrer klettern durch die Fenster auf die Autodächer und schreien die anderen Autofahrer an. Hilflose Polizisten quetschen sich zwischen den Fahrzeugen hindurch. Sie geben Anweisungen, auf die niemand hört. Einige Autofahrer am Rand des Staus biegen auf den Grünstreifen ab und brausen über die Äcker davon in Richtung Polen.

Lemberg, die sichere Stadt: Wie lange das wohl noch so bleibt?

Die ukrainische Stadt Lemberg rund 70 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt wirkt wie aus der Zeit gefallen. Modeboutiquen reihen sich im Schatten der Kirchen an Cafés und Kneipen. Patisserien werben mit der berühmten Lwiwer Schokolade. Nur hat fast alles geschlossen. Die Menschen hasten stumm wie Geister durch die prächtigen Strassen. Über die Flure des Mister-Hotels, wo zu normalen Zeiten Touristen mit kleinem Budget logieren, schlurfen die Geflüchteten aus Kiew. Hinter den geschlossen Zimmertüren ist Schluchzen zu hören.

Dmytri Kolesnyk, Pastor und Stadtrat von Lemberg, schaut zwei Stunden vor der ab 22 Uhr geltenden Ausgangssperre im Mister-Hostel vorbei. Er will die Welt über die Zustände rund um Lemberg und das Drama in seiner Heimat informieren: «Um von Kiew hierher zu fahren, brauchen die Menschen inzwischen 17 Stunden. Manche sind tagelang unterwegs, und unterwegs gibt es keine Versorgung mit Wasser oder Essen», sagt Kolesnyk. Er selbst kenne Menschen, die vor Erschöpfung wieder umgekehrt sind.

Immerhin ist er zuversichtlich, dass kein Geflüchteter, der es nach Lemberg schafft, unter freiem Himmel übernachten muss. Die Stadtbewohner und die hiesigen Hotels nähmen all diejenigen auf, die sich keine Wohnung oder kein Zimmer leisten können. Auch einzelne Kirche hätten bereits Geflüchtete untergebracht. «Ich habe selbst gerade neun Menschen bei mir untergebracht», sagt Kolesnyk.

Die Stadt sei bereit, noch viel mehr Menschen aufzunehmen. Vo­rausgesetzt, ihr bleibt das Schicksal von Kiew, Charkiw, Kherso und Mariupol erspart. Bis heute ist der Krieg nicht in Lemberg angekommen. Wie lange das so bleibt, das weiss auch Pastor Kolesnyk nicht.