1 Jahr Darum sind Joe Biden und Kamala Harris am Ende des ersten Amtsjahres so wahnsinnig unbeliebt Die Demokraten sind abseits der Grossstädte verhasster als ein Veganer an einer Grillparty. Warum ist das bloss so? Antworten liefert ein Besuch im ländlichen Virginia, in dem fast alle Menschen die Republikaner wählen.

Läuft nicht nach Wunsch bei ihnen: US-Präsident Joe Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris sind seit einem Jahr im Amt. Keystone

Der amerikanische Politbetrieb ist brutal. Ein Jahr ist es her, da gab Joe Biden den Versöhner der Nation. Und sein Reformprogramm weckte Erinnerungen an die Amtszeit von Präsident Franklin D. Roosevelt, der die USA erfolgreich durch die Weltwirtschaftskrise und den Zweiten Weltkrieg gesteuert hatte. Vizepräsidentin Kamala Harris galt als grosse Hoffnungsträgerin der Demokraten. Die Partei war mächtig stolz auf die erste Frau, die es in der US-Geschichte ins Weisse Haus geschafft hatte.

Am Ende des ersten Amtsjahres der beiden sieht jetzt aber alles anders aus. Biden ist unbeliebt. Laut der jüngsten Umfrage des Fernsehsenders NBC sind nur noch 42 Prozent der Amerikaner zufrieden mit Biden. Sogar 71 Prozent finden, das Land sei auf dem Holzweg. Und nach der Verabschiedung von Bidens 1,2 Billionen Dollar schweren Infrastrukturpakets im November (immerhin dem grössten US-Investitionsprogramm seit den 1950er-Jahren) liegen seine politischen Vorschläge auf Eis: Bidens Programm ist in Washington schlicht nicht mehrheitsfähig.

Drei Hauptgründe für die Biden-Krise

Und Kamala Harris? Die meldet sich jüngst zwar häufiger zu Wort. Weil sie dabei aber oft nichts sagt, sind ihre Auftritte wenig hilfreich. Ein Beispiel: Die Corona-Strategie des Weissen Hauses fasste sie jüngst so zusammen:

Kamala Harris ist bislang keine Stütze für ihren Chef. Keystone

«Es ist Zeit für uns, das zu tun, was wir bereits tun.»

Für diese Trendwende gibt es im Wesentlichen drei Gründe.

Erstens: Seit Biden und die Demokraten an der Macht sind, werden sie von den Wählerinnen und Wählern für sämtliche innen- und aussenpolitischen Krisen verantwortlich gemacht – unabhängig davon, ob sie diese Krisen ausgelöst haben oder nicht. Beispiel Afghanistan: Bidens Vorgänger Trump war es, der mit den Taliban auf Kuschelkurs ging und den überstürzten US-Abzug aus dem Land eingefädelt hatte. Und Trump war es auch, der mit seinen Fehlinformationen zur verbreiteten Impfskepsis im Land beigetragen hat, die jetzt zur Überlastung der Spitäler beiträgt. Beides, sowohl der überstürzte Abzug aus Afghanistan als auch die Covid-Krise, werden in der öffentlichen Wahrnehmung Biden angelastet.

Zweitens: Die politischen Fronten in Amerika haben sich in den vergangenen Jahren unter den Präsidenten Barack Obama und Donald Trump stark verhärtet. Die Schnittmenge zwischen Demokraten und Republikanern wird immer kleiner. Abseits der grossen Ballungsräume, in denen die Präsidentenpartei den Ton angibt, wenden sich die Wähler deshalb in Scharen von den Demokraten ab.

Drittens: Die Demokraten haben den ländlichen Raum in den vergangenen Jahren sträflich ignoriert und darauf verzichtet, abseits von Städten und Agglomerationen Präsenz zu markieren. Dafür bezahlen sie nun in Regionen, die sich sowieso schon oft vernachlässigt fühlen, einen hohen Preis

Die «vergessenen Frauen und Männer» im Hinterland also, die Donald Trump als solide Wählerbasis entdeckt hatte: Sie werden einmal mehr zum Stolperstein für die Demokraten. Wie konnte das passieren?

Spurensuche im äussersten Südwesten des Bundesstaates Virginia, im Verwaltungsbezirk Lee County. Hier gewann der Kandidat der Republikaner vor einigen Wochen bei der Gouverneurswahl fast 88 Prozent der Stimmen und übertraf damit sogar das Ergebnis von Trump im November 2020. Die Demokraten sind hier so verhasst wie kaum sonst wo im riesigen Land.

Ein verfallenes Haus am Strassenrand zeugt vom einstigen Glanz des Verwaltungsbezirkes Lee County. Renzo Ruf

Lee County: Das sind tiefe Täler, majestätische Hügel, die ans Emmental erinnern. Einst war der Bezirk ein Zentrum des Steinkohlenbergbaus. In den 1940er-Jahren wohnten hier fast 40’000 Menschen. Vor 20 Jahren begann hier die Opioid-Krise und raffte Hunderte Süchtige dahin. Die Einwohnerzahl ist auf 22’000 gesunken. Das Haushaltseinkommen beläuft sich im Mittel noch auf 32'000 Dollar.

Sheriff Gary Parsons, im Amt seit 1996. zvg

Gary Parsons kennt den Bezirk wie kaum ein Zweiter. Seit 1996 amtiert der Mittfünfziger als Sheriff von Lee County. Und obwohl Parsons einer Truppe von fast 30 uniformierten Polizisten vorsteht, wirkt er nicht wie ein strammer Ordnungshüter – sondern wie ein Politiker, schwacher Händedruck inbegriffen.

«Ich bin beides», erzählt Parsons. Alle vier Jahre muss er sich (wie üblich für das Sheriff-Amt in den USA) einer Volkswahl stellen. Deshalb sucht er ständig den Kontakt mit den Wählerinnen und Wählern. Er sagt:

«Ich will wissen, was die Menschen bewegt.»

Er weiss, weshalb die Menschen in seinem Bezirk so wütend sind auf die Demokraten: Da sind die notorisch hohen Benzinpreise, die rekordverdächtige Inflation und die Versorgungsengpässe. Die Menschen glauben, dass Biden den Bezug zur Realität verloren hat.

«Trump gewann. Ich weiss es. Du weisst es», heisst es (fälschlicherweise) auf einer Flagge am Rande einer Landstrasse im Verwaltungsbezirk Lee County in Virginia. Renzo Ruf

Der Sheriff kann diese Kritik nachvollziehen. «Die Demokraten sind so weit nach links gerückt», sagt Parsons. Statt die alltäglichen Probleme der Bevölkerung anzupacken, würden sie sich mit der Verschärfung der Waffengesetze und der Liberalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen herumschlagen. Selbst Stammwähler würden sich von Biden und dessen Partei abwenden.

Trump? Der trägt keine Schuld!

In den Augen von Sheriff Parsons sind allein die Demokraten für die Verhärtung der politischen Fronten verantwortlich. Und Trump? Der sei hier noch immer beliebt, sagt Parsons über seinen Parteikollegen. Als der Republikaner noch im Weissen Haus residiert habe, da sei die Politik der Bundesregierung «stärker auf den ländlichen Raum Amerikas» ausgerichtet gewesen. So habe sich Trump immer wieder lobend über den Kohleabbau geäussert, trotz der anhaltenden Kritik von Umweltschützern an fossilen Brennstoffen.

Doch stimmt das überhaupt? Hat sich Trumps Umgang mit den Sorgen der Landbevölkerung wirklich so radikal von Bidens Ansatz unterschieden? Nachfrage bei Dane Poe, dem obersten Verwaltungsbeamten von Lee County: Wie viele aktive Zechen gibt es noch im Bezirk? Antwort: Keine. «In unserem Bezirk ist die Kohleindustrie schon vor Jahrzehnten zusammengebrochen», sagt Poe.

Ein Bild aus dem Wahlkampf 2016: Bergarbeiter jubeln Donald Trump zu, und schwenken das Plakat «Trump digs Coal». Steve Helber / AP

Auch unter Trump kam es nicht zu einer Renaissance des Steinkohlenbergbaus. Der Präsident konnte (und wollte) den Strukturwandel in der Energieversorgung Amerikas, weg von der schmutzigen Kohle hin zum angeblich sauberen, billigen Erdgas, nicht aufhalten.

Es sind solche Widersprüche, die Roberta Thacker-Oliver zur Verzweiflung bringen. Die quirlige Aktivistin, geboren in Chicago, ist Parteichefin der Demokraten in Lee County. Eine undankbare Rolle in einem Bezirk, in dem Biden es bloss auf 15 Prozent der Stimmen brachte. Sie sagt:

«Die Menschen sind müde.»

Viele Wählerinnen und Wähler hätten im November 2020 ihr wichtigstes Ziel erreicht und Trump aus dem Weissen Haus vertrieben. Nun gönnten sie sich eine politische Auszeit. Biden sei «ein guter Mann», sagt Thacker-Oliver, aber ganz alleine könne er den Karren nicht aus dem Dreck ziehen.

Whiskey – aber kein Wahlerfolg

Thacker-Oliver weiss, was die Demokraten tun müssten, um bei den anstehenden Parlamentswahlen im November dieses Jahres (den sogenannten «Midterms») nicht untergehen:

«Sie müssen ihre Erfolge besser verkaufen.»

Anders werde es Bidens Partei nicht gelingen, Gegensteuer zu geben.

Roberta Thacker-Oliver, die Chefin der Demokraten in Lee County. Twitter

Dann zeigt die Aktivistin auf die Theke des «Rooster’s Pub», in dem sie sich mit dem Journalisten verabredet hat. Die Bar ist gut bestückt, mit Bourbon aus Kentucky und Whiskey aus Tennessee. Dafür sei ein Demokrat verantwortlich, sagt Thacker-Oliver. Ein linker Abgeordnete habe sich im Lokalparlament Virginias erfolgreich dafür eingesetzt, dass die strikten Bestimmungen für den Verkauf von hartem Alkohol in Restaurants aufgeweicht würden. Davon profitiere seit dem vergangenen Jahr auch das Pub in der Kleinstadt Pennington Gap.

Für den Volksvertreter allerdings zahlte sich der Einsatz für die lokale Gastronomie nicht aus. Er wurde im November abgewählt.

